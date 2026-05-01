Видео с птицей в соцсети запутало пользователей: возможно, это был символ Украины

Киевлянка показала в Threads видео птицы, которая летает у ее дома под крышей и, по ее словам, охотится на ворон. Пользователи начали спорить, что именно за птица попала в кадр и действительно ли она ведет себя так, как описала автор.

Соответствующее видео можно увидеть в сообщении украинки под ником "usenko_o". На видео птицу можно рассмотреть довольно четко, ведь она подлетела близко.

Большинство пользователей предположили, что на видео – Боривитер обычный. Это городская хищная птица, которая часто встречается в городах.

В то же время, не все согласились с такой версией. Некоторые пользователи написали, что боривитер обычно не охотится на ворон.

В комментариях также отметили, что боривитра может влиять на городскую экосистему, в частности сокращать количество мелких насекомоядных птиц, таких как стрижи и ласточки, живущие в городской застройке.

Боривитер – что это за птица, чем питается, где зимует и гнездится.

Боровитер обыкновенный (Falco tinnunculus) — хищная птица из семейства соколов, которая встречается в Украине как гнездовой, перелетный и частично зимующий вид.

Это птица среднего размера: длина тела 33-39 см, размах крыльев до 80 см. Самцы имеют серую голову и рыже-рутую окраску спины, самки более рыжие с темными пятнами. Хвост у них с темными полосами, клюв короткий и изогнутый.

Боривитер распространён в Европе и Азии. В Украине его можно увидеть почти по всей территории, особенно у открытых пространств и в городах.

Гнездится он в старых гнездах других птиц, на деревьях, постройках или в норах.

Питается пустельга в основном мышами, мелкими грызунами, ящерицами и большими насекомыми. Это полезная птица, которая помогает контролировать численность вредителей.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в июне показал новую татуировку. На его руке изображен боривитер, который стал символом Мариуполя благодаря известному панно художнице Алле Горской.

Это панно частично было уничтожено во время российского вторжения в 2022 году, и его судьба пока неизвестна.

Боривитер — сокол, получивший свое название за умение зависать на одном месте в воздухе, держась против ветра и преодолевая его. Боривитер — мозаичное панно, созданное гениальной украинкой Аллой Горской в 1967 году… Во время осады Мариуполя российскими войсками часть панно была разрушена взрывом. Боривитер Горской — по-моему, один из символов Украины. Нас избивают, но никогда не убьют. Потому что мы преодолеваем даже ветер Дмитрий Кулеба

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что эта птица перебирается в города. Орнитолог объяснил причины.