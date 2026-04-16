Не просто удивительно красивы. Каких птиц Россия массово уничтожает в Черном море (фото)
Один из видов имеет красные глаза
В Черном море зафиксирована гибель тысячи птиц из-за утечки нефтепродуктов. Экологи уже бьют тревогу, ведь это третья самая большая утечка за последние военные годы.
Об этом заявил эколог и орнитолог Иван Русев. По его словам, погибли немало пирникоз и гагар.
"Тысячи птиц снова начали погибать или выходить на берег полностью в ужасном нефтяном загрязнении (см. фото). Среди них в основном птицы как пирникозы и гагары", — говорится в сообщении.
По словам Русева, эффективность помощи птицам в таком случае почти нулевая. По оценкам экологов, за последние годы в Черном море из-за похожих загрязнений погибли более сотни тысяч птиц.
Что известно о пирникозе и гагаре
Пирникоза или норец – это род водоплавающих птиц семьи Пирниковых. Они имеют характерный брачный наряд на голове, образующий так называемые "ушки", воротнички из перьев. Они окрашены в красные, коричневые, золотистые или белые цвета.
Этот вид птиц играет немаловажную роль в экосистеме пресноводных водоемов и является индикатором чистоты воды. Они контролируют популяцию мелкой рыбы и водных беспозвоночных.
Гагара – это род водных птиц, принадлежащих к монотипной семье гагаровых. Они также имеют яркие цвета в брачных одеждах (черные, белые, серые оттенки) и красную радужную оболочку глаза.
Звук гагар часто используют для создания устрашающей атмосферы из-за их пронзительного и шумного крика, который может распространяться на сотни метров.
Интересно, что пирникозы подобны по внешнему виду гагарам, но, в отличие от последних, у пирникоз нет плавательных перепонок, каждый палец у них имеет кожистую лопасть.
