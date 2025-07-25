В Запорожье заметили редкого хищного птенца. Эти птицы все чаще селятся в городах (фото)
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Птичка имела типичный "взгляд хищника"
В Запорожье прямо посреди двора заметили хищного птенца. Молодой хищник, вероятно, пустельга (по-украински боривітер), сидел рядом с машиной.
Фото птицы сделала корреспондентка "Телеграфа". Птенец улетел после "фотосессии". Вероятно, птичка еще только училась летать и присела отдохнуть под защитой автомобиля.
Мы идентифицировали птицу как пустельга (Falco tinnunculus), украинское название гораздо более звучное — боривітер, представителя семьи соколиных. На это указывает цвет оперения — рыжеватый с черными пятнами, длинный хвост и заостренные крылья. Также птенчик имеет большие выразительные глаза и типичный "взгляд хищника".
Почему пустельгу все чаще можно встретить в городах
Ранее орнитолог Василий Костюшин рассказал "Телеграфу", что пустельги сейчас активно заселяют урбанизированные территории. Основная причина – наличие кормовой базы. В городе для нее хватает и мелких грызунов, и мелких птиц.
Пустельги хорошо приспосабливаются к условиям городской среды. Вместо естественных скал – многоэтажки. А вместо степных мышей — городские грызуны или птички, что развелись в большом количестве во дворах.
Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли в городах Украины становится меньше воробьев. Многие воспринимают это как тревожный сигнал об ухудшении экологической ситуации.