Червона пляма на дзьобі у чайок не просто так: відповідь дивує навіть дорослих

Денис Подставной
Чайка летить над водоймою. Фото Колаж "Телеграфу"

Багато хто не знав про цей факт

Червона пляма на дзьобі у чайок — це не просто цікаве забарвлення. Насправді вона має практичну функцію.

Про це розповіла одна із користувачів Threads. Вона висловила здивування тому, що тільки в дорослому віці дізналася, що червона пляма на дзьобі чайки там не просто так. До речі, багато коментаторів також не здогадувалися про цей цікавий факт.

"Мені було сьогодні років, коли я дізналася, навіщо червона пляма на дзьобі у чайок", — пише дівчина.

Довідка: у цьому контексті йдеться про мартинів (лат. Larus), яких у розмовній українській мові часто помилково називають чайками. З орнітологічної точки зору чайка (лат. Vanellus vanellus) — це зовсім інший птах родини сивкових (рос. чибис).

Чайка. Фото — anestasy_ivashchenko

Навіщо чайкам червона пляма

У деяких видів чайок на кінці нижньої частини дзьоба є червона пляма, яка називається релізер. Воно, згідно з даними з відкритих джерел, виконує роль сигнального подразника, що спонукає батьків до годівлі пташенят (голодні пташенята чіпають своїм дзьобом ця пляма, тим самим провокуючи у батьків рефлекс відригування їжі).

Чайка. Фото — Вікіпедія

