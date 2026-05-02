Вянет клубника? Ищите "наглую морду" в корнях!

Некоторые дачники получают реальный шок, увидев свою клубнику в плачевном состоянии: листья вянут, опускаются, а потом желтеют и засыхают. Не только полив может быть причиной "поникшего" вида ваших растений, но и вредители

Весной у огородников-садоводов много хлопот. И чем больше сил вкладываешь, тем обиднее иногда видеть, как труды идут насмарку. Например, клубника. Удобряешь ее, подливаешь подкормками, сапаешь, окучиваешь, на зиму прикрываешь, ждешь урожая, чтоб родных порадовать, ан нет: кустик вдруг "повесил уши" и намекает, что ягодку придется покупать на рынке.

Причиной может быть хрущ или личинка майского жука, и "Телеграф" расскажет, как распознать его "работу".

Как проверить?

Копните увядающий кустик и разройте слегка землю вокруг него. Наверняка увидите этого коварного хищника в виде белой закругленной личинки с наглой мордой.

Клубника очень часто страдает от хрущей

Как выглядят личинки хруща крупным планом

Как защитить клубнику от хрущей

2 способа: или инсектициды от грунтовых вредителей (например, Антихрущ — 10 мл на 10 литров воды, подливать под клубнику после полива), или биопрепараты (Метаризин, по инструкции).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, из-за каких трех ошибок бывает невозможно избавиться от хруща.