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Военный шел на поправку, но умер. Вокруг больницы в Киеве разгорелся скандал: все подробности

Автор
Татьяна Крутякова ,
Дата публикации
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Автор
Коллаж, "Телеграф" Новость обновлена 11 июня 2026, 15:28

Волонтеры и журналисты требуют от городских властей разобраться

Вокруг Киевской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСП) разразился очередной громкий скандал после смерти бойца, который шел на поправку. "Телеграф" обращался к главному врачу и в Департамент здравоохранения, но трубку не подняли.

Как сообщает Янина Соколова, журналист и волонтер, она не раз рассказывала о том, как после БСП бойцы не поправляются, а умирают. Такая судьба постигла и бойца 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ВСУ Сергея Кузнецова. Он умер 9 июня, хотя до направления в БСП шел на поправку.

"Он имел достаточно классическое осколочное ранение ног, живота и спины. Был стабильным и при сознании. Мы обращали внимание руководства заведения на то, что ему подобрали неправильные обезболивающие и ему нужна нормальная профессиональная помощь в реанимации. Его мама потратила более 30 тыс. грн только на обезболивающие препараты. Время шло, раной на спине никто не занимался, она стала агрессивной с высокой температурой, но и тогда адекватных мер принято не было. Воин умер. В центре Киева. После того, как шел на поправку", — говорится в сообщении.

Сообщение Соколовой
Сообщение Соколовой
Сообщение Соколовой
Сообщение Соколовой

По словам Соколовой, случай Кузнецова не первый, ведь она придавала огласке несколько смертей, однако результатов нет. Самым резонансным событием называют зиму 2026 года, когда больница из-за отсутствия света и генераторов была два часа полностью обесточена.

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Как отметил Мустафа Найем, украинский журналист, политик, зимой в 2026 году в больнице находились работники ГСЧС и военные, но по меньшей мере два человека не удалось спасти.

"Двое тяжелораненых пациентов не были вовремя доставлены в операционные из-за неработающих лифтов, что лишило их шанса на спасение", — говорится в сообщении.

По его словам, в апреле 2026 года более 80 служб сопровождения обратились в Командование Медицинских сил с требованием прекратить направлять раненых военнослужащих в это заведение. Уже в июне скончался боец Кузнецов.

"Обстоятельства его смерти вызывают серьезные вопросы качества предоставленной медицинской помощи и в очередной раз привлекают внимание к ситуации, сложившейся в так называемой БСП. Поэтому и была назначена отдельная судебно-медицинская экспертиза по смерти Кузнецова", — пишет журналист.

Он добавляет, что многие больницы и специалисты массово жалуются на состояние бойцов после лечения в БСП. Основные претензии не только в занесенных инфекциях, но и в правильности назначенного лечения.

Наем и волонтерское сообщество, патронатная служба требуют от Киевской городской власти не просто провести расследование, но и уволить директора КНП "Киевская городская клиническая больница скорой помощи КГГА" Виктора Дороша и привлечь всех причастных к ответственности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине разгорелся большой скандал из-за того, как проходил НМТ в Одесской области.

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#Скандал #Больница