Военный шел на поправку, но умер. Вокруг больницы в Киеве разгорелся скандал: все подробности

Волонтеры и журналисты требуют от городских властей разобраться

Вокруг Киевской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСП) разразился очередной громкий скандал после смерти бойца, который шел на поправку. "Телеграф" обращался к главному врачу и в Департамент здравоохранения, но трубку не подняли.

Как сообщает Янина Соколова, журналист и волонтер, она не раз рассказывала о том, как после БСП бойцы не поправляются, а умирают. Такая судьба постигла и бойца 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ВСУ Сергея Кузнецова. Он умер 9 июня, хотя до направления в БСП шел на поправку.

"Он имел достаточно классическое осколочное ранение ног, живота и спины. Был стабильным и при сознании. Мы обращали внимание руководства заведения на то, что ему подобрали неправильные обезболивающие и ему нужна нормальная профессиональная помощь в реанимации. Его мама потратила более 30 тыс. грн только на обезболивающие препараты. Время шло, раной на спине никто не занимался, она стала агрессивной с высокой температурой, но и тогда адекватных мер принято не было. Воин умер. В центре Киева. После того, как шел на поправку", — говорится в сообщении.

Сообщение Соколовой

Сообщение Соколовой

По словам Соколовой, случай Кузнецова не первый, ведь она придавала огласке несколько смертей, однако результатов нет. Самым резонансным событием называют зиму 2026 года, когда больница из-за отсутствия света и генераторов была два часа полностью обесточена.

Сергей Кузнецов

Как отметил Мустафа Найем, украинский журналист, политик, зимой в 2026 году в больнице находились работники ГСЧС и военные, но по меньшей мере два человека не удалось спасти.

"Двое тяжелораненых пациентов не были вовремя доставлены в операционные из-за неработающих лифтов, что лишило их шанса на спасение", — говорится в сообщении.

По его словам, в апреле 2026 года более 80 служб сопровождения обратились в Командование Медицинских сил с требованием прекратить направлять раненых военнослужащих в это заведение. Уже в июне скончался боец Кузнецов.

"Обстоятельства его смерти вызывают серьезные вопросы качества предоставленной медицинской помощи и в очередной раз привлекают внимание к ситуации, сложившейся в так называемой БСП. Поэтому и была назначена отдельная судебно-медицинская экспертиза по смерти Кузнецова", — пишет журналист.

Он добавляет, что многие больницы и специалисты массово жалуются на состояние бойцов после лечения в БСП. Основные претензии не только в занесенных инфекциях, но и в правильности назначенного лечения.

Наем и волонтерское сообщество, патронатная служба требуют от Киевской городской власти не просто провести расследование, но и уволить директора КНП "Киевская городская клиническая больница скорой помощи КГГА" Виктора Дороша и привлечь всех причастных к ответственности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине разгорелся большой скандал из-за того, как проходил НМТ в Одесской области.