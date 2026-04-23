Какая клубника на самом деле самая вкусная? 5 сортов, которые не подведут в климате Украины

Садоводы каждый год спешат обновить свои коллекции сортов, стремясь посадить самое-самое-самое, но забывая про самые проверенные и надежные виды.

Новые сорта клубники чаще всего красивы только на картинке, а по факту могут сильно болеть, ведь созданы они были для другого климата, плохо плодоносить, пропадать. Самый лучший вариант — посадить проверенные и надежные сорта, которые уже не один год растут именно у нас, в Украине. Это и обойдется на порядок дешевле, и результат вы получите на порядок лучший.

1. Альба

Плюсы: очень крупная ягода, ранний срок созревания, красивая форма, тяжелый вес за счет плотной структуры. Этот сорт прекрасно продается на рынке и активно поедается дома. Минусы: легкая кислинка во вкусе.

Клубника "Альба"

2. Азия

Ранне-средний срок. Главный плюс: просто огромная ягода при шикарном вкусе.

3. Хоней

Плюсы: очень ранний срок созревания и медовый вкус с великолепной ароматикой. Минус: размеры ягоды не рекордные, некоторая воздушность ягод, но многим это даже нравится, когда ягода похожа на зефир.

Клубника "Азия" и "Хоней"

4. Мальвина

Один из самых поздних сортов. Это когда все уже наелись клубники, а у вас новая волна радости и ягодного счастья. Красивая ягода, очень вкусная с насыщенным темным оттенком.

5. Альбион

Это как Альба, только ремонтантный сорт, то есть способен плодоносить круглый год.

Клубника "Мальвина" и "Альбион"

