Три помилки, через які ви ніколи не позбавитеся хруща

Є перевірені способи позбавитися цих шкідників, але якщо помилитися — вивести їх не вдасться

Всім знайомо, як навесні дзижчать і стукають у шибки хрущі. Неповоротливі та важкі, вони встигають відкласти личинки, які протягом наступних 3-5 років активно харчуються корінням та бульбами рослин. Молодий виноград, розсада помідорів, огірків, перцю та баклажанів, коріння черешні та інших культур особливо сильно страждають від цієї шкідливої комахи, аж до загибелі рослини.

Багато городників активно використовують швидкодіючу "хімію", будь то Актара, Антихрущ, Вофатокс, Пірінекс і т.д. Можна задіяти біологічні препарати Метарізін та Боверін, які працюють довго, але ефективно. Ми розповідали докладно про обидва методи боротьби з хрущом за допомогою препаратів у статті за цим посиланням.

Але при цьому є три помилки, через які ви не позбавитеся від хруща ніколи.

Не думайте, що хрущ зникне сам собою. Для такого розвитку подій є лише один варіант, коли на вашій ділянці з’являться інші підземні шкідники – кроти. Але від них буде не тільки користь, повірте. І потім ви думатимете вже про те, як позбутися кротів. Не розраховуйте виключно на хімічні препарати. Так, ефект від них дуже швидкий, але при цьому знищуються і шкідливі, і корисні комахи . Плюс сліди пестицидів залишаються у ґрунті, в рослинах. А отрута — вона завжди отрута, нічого хорошого. Боротися з личинками починайте з першопричини — з жука, від якого слід обробляти дерева ранньою весною.

У результаті виходить, що тільки комплексний підхід може вирішити проблему: обробка від хруща навесні, на початку і наприкінці сезону працюємо біопрепаратами, в екстреній ситуації — "хімія". Плюс не забувайте, що хрущами харчуються птахи та їжаки, і не відлякуйте цих створінь від своїх ділянок.

Єдині 2 способи, які точно допоможуть позбутися хруща. Інфографіка підготовлена за допомогою ІІ

