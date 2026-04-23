Что делать, если в квартиру заползла змея: советы эксперта, которые спасут вам жизнь

Существует алгоритм действий с пресмыкающимися

С конца апреля, как правило, в Украине начинают активизироваться змеи. Нередко бывают случаи, когда эти пресмыкающиеся могут проникать в частные дома или дворы, и даже в квартиры. Есть определенные правила, которых нужно придерживаться при встрече со змеей.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак.

По его словам, если говорить о проникновении змеи в квартиру, то заметив ее необходимо вызвать профильную службу, которая может помочь с пресмыкающимся. Речь идет о Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Очень много моих коллег для ГСЧСников проводят специальные тренинги о том, как обращаться со змеями в квартире и, в целом, как обращаться со змеями. В ГСЧС чаще звонят для этого отметил эксперт.

Кроме того, есть специальные волонтерские группы. К примеру, в Киеве это Kyiv Animal Rescue Group (КАРГ). Специалисты выезжают на подобные вызовы и помогут решить проблему.

А если внезапная встреча со змеей произошла на дачном участке, то в таком случае есть два варианта решения:

обратиться в профильную службу (101)

самостоятельно, но крайне осторожно, с помощью веника или швабры загнать змею в ведро и выпустить подальше от собственного двора. Если возможности этого сделать нет, необходимо просто минимизировать свой контакт с животным.

Поверьте, вы змее точно не интересны. И она с вами хочет встречаться еще меньше, чем вы с ней говорит Марущак.

Алексей Марущак.

Эксперт также опроверг распространенный миф о том, что змея может броситься на человека. По его словам, даже крупные особи стараются скрыться до приближения людей.

При этом Марущак призывает не убивать змею, если вдруг вы заметили ее на дома или во дворе.

Не нужно убивать никого, потому что это живое существо, такое же, как птичка, какой-то воробей, аист или белочка. Вот это такое же, просто оно немного страннее выглядит, чем мы все привыкли подытожил собеседник.

Что делать, если встретили змею. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Какие змеи водятся в Украине

В Украине обитает всего несколько видов змей. При этом, только некоторые из них являются ядовитыми.

Ядовитые змеи в Украине. Инфографика: Министерство здравоохранения Украины

Вот основные виды змей в стране:

Гадюка обыкновенная

Гадюка Никольского

Гадюка степная

Уж обыкновенный

Уж водяной

Медянка обыкновенная

Полоз каспийский

Полоз леопардовый

Полоз палласов

Полоз узорчатый

Полоз эскулапов

Змеи в Украине. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Как уберечься от змей на природе

избегайте высокой травы и захламленных мест,

внимательно смотрите под ноги, особенно в траве и у водоемов,

натолкнувшись на пресмыкающихся, не прикасайтесь их и не пытайтесь прогнать,

увидев змею, не совершайте резких движений, просто медленно отойдите

Как уберечься от змей на природе. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Харькове в доме нашли экзотическую змею. Ее обнаружили в стиральной машине.