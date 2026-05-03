С 50-х о нём все начали забывать: какое мужское имя утратило популярность в Украине

Имя Николай стало более редким в новом поколении

Еще несколько десятилетий назад имя Николай было среди самых распространенных в Украине и стабильно возглавляло рейтинги. Но со временем ситуация резко изменилась — и уже через 20 лет оно потеряло свои позиции и исчезло из самых популярных.

По статистике платформы "Рідни", в 1950 году оно занимало первое место среди мужских имен — тогда так назвали почти 26 тысяч новорожденных мальчиков.

Однако уже к 1970 году ситуация кардинально изменилась: имя Николай опустилось на последнее, восьмое место в рейтинге популярности. Количество его носителей среди новорожденных также уменьшилось почти вдвое — примерно до 12 тысяч.

В дальнейшем тенденция к понижению сохранялась: по состоянию на 1990 год имя уже не входило даже в топ-8 самых распространенных.

Почему имя, вероятно, утратило популярность

В последние годы родители всё чаще выбирают современные или международные имена. Популярность приобретают западноевропейские варианты, например Николас, которые кажутся более актуальными.

Имя Николай все чаще воспринимается как традиционное и связанное со старшим поколением. Из-за этого молодые родители реже называют так детей, выбирая более современные варианты.

Что означает это имя

Имя Николай имеет древнегреческое происхождение — от имени Николаос, что означает "победитель народов". Несмотря на потерю популярности, оно сохраняет традиционное значение и остается узнаваемым в украинской культуре. Это популярное христианское имя, которое ассоциируется со святым Николаем Чудотворцем

