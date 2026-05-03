З 50-х про нього всі стали забувати: яке чоловіче ім’я втратило популярність в Україні

Ім’я Микола стало рідкіснішим у новому поколінні

Ще кілька десятиліть тому ім'я Микола було серед найпоширеніших в Україні і стабільно очолювало рейтинги. Але з часом ситуація різко змінилася — і вже через 20 років воно втратило свої позиції та зникло з-поміж найпопулярніших.

За статистикою платформи "Рідні", у 1950 році воно посідало перше місце серед чоловічих імен — тоді так назвали майже 26 тисяч новонароджених хлопчиків.

Найпопулярніше чоловіче ім’я в 50-х. Фото: Рідні

Однак уже до 1970 року ситуація кардинально змінилася: ім’я Микола опустилося на останнє, восьме місце в рейтингу популярності. Кількість його носіїв серед новонароджених також зменшилася майже вдвічі — до приблизно 12 тисяч.

Ім’я Микола втратило популярність за 20 років. Фото: Рідні

Надалі тенденція до зниження зберігалася: станом на 1990 рік ім’я вже не входило навіть до топ-8 найпоширеніших.

Традиційне ім’я втратило популярність серед молодих батьків вже у 90-х. Фото: Рідні

Чому ім'я ймовірно втратило популярність

Останніми роками батьки все частіше обирають сучасні або міжнародні імена. Популярності набувають західноєвропейські варіанти, наприклад Ніколас, які здаються більш актуальними.

Ім’я Микола дедалі частіше сприймається як традиційне та пов’язане зі старшим поколінням. Через це молоді батьки рідше називають так дітей, обираючи більш сучасні варіанти.

Що означає це ім'я

Ім’я Микола має давньогрецьке походження — від імені Ніколаос, що означає "переможець народів". Попри втрату популярності, воно зберігає традиційне значення та залишається впізнаваним в українській культурі. Це популярне християнське ім'я, яке асоціюється зі святим Миколаєм Чудотворцем

