Сад для ленивых: 8 растений, которые можно посадить в мае, чтобы радовали много лет

Заранее спланируйте посадку неприхотливых многолетних растений в мае, чтобы обеспечить им длительное цветение вплоть до зимних месяцев. Долгое цветение при минимальных усилиях — то, что всем надо.

Май месяц — идеальное время для посадки многолетних растений, которые отлично подходят для экономии денег, так как их нужно покупать только один раз. В отличие от однолетних растений, которые могут прожить только один сезон, многолетники продолжают расти и цвести каждый год . Это означает, что вы тратите меньше на новые семена или саженцы.

Предлагаем посадить такие многолетники:

Дельфиниумы. Неизменные обитатели красивых травянистых бордюров, придают любому саду структуру и высоту. Их можно приобрести в мае в горшках или в виде саженцев с открытой корневой системой. Пионы. Будь то обычные травянистые сорта, или древовидные, или ИТО — пионы вторые по красоте и популярности после роз. Размещайте их на солнечном месте в хорошо дренированной, богатой питательными веществами почве, и они одарят вас массой позитивных эмоций. Хосты. Эти царицы тени и полутени легко заполняют пустые пространства, красуются и впечатляют разнообразием расцветок и форм. Люпины также рекомендуются для посадки в мае. Высокие и величественные, идеально подходящие цветы для украшения садовых клумб, их следует сажать на солнечном месте в хорошо дренированной почве. Зимой они отмирают, а весной следующего года снова дают побеги. Розы, без них никуда. Плеститые и кустовые, шрабы или флорибунды — выбирайте на любой вкус. Лилейники — это лилии для ленивых. Неприхотливые, выдерживают самую жару, имеют самые разные расцветки и форму цветков, а еще лилейникам не страшны сорняки. Флоксы. Яркая расцветка, сладковатый аромат, неприхотливость — а еще флоксы подарят милую атмосферу гармонии и умиротворения. Хризантема. Посаженная весной, она будет терпеливо ждать своего времени и придет на помощь в период осенней хандры. Она буквально спасет вас от уныния, по-царски одаривая пышными букетами, яркими красками и особенным ароматом.

Что посадить в мае в Украине. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

