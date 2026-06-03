Прощайте, старые коврики: новое решение возле входной двери задерживает грязь, не скользит и облегчает уборку
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Такой вариант защищает напольное покрытие от преждевременного износа.
Привычные коврики возле дверей, которые годами использовались в домах, постепенно уходят в прошлое. Со временем они становятся источником пыли, шерсти и грязи, нуждаются в регулярной стирке и теряют опрятный вид.
В 2026 году им на смену приходит новое решение, уже активно набирающее популярность в Европе, — алюминиевые и композитные входные покрытия. Об этом написали в "Оkdiario".
Алюминиевые коврики состоят из прочных профилей и вставок из резины или специальных материалов, эффективно задерживающих грязь и влагу еще на входе. Они просты в уходе и не нуждаются в стирке — достаточно базовой очистки.
Одним из главных преимуществ таких систем является безопасность. Благодаря антискользкой поверхности они уменьшают риск падений и делают вход в помещение более стабильным даже во влажную погоду.
Эксперты отмечают, что такие покрытия особенно эффективны в местах с высокой проходимостью в подъездах, офисах, гостиницах и торговых центрах. Они помогают значительно уменьшить количество грязи, попадающей внутрь помещений.
Ранее "Телеграф" писал о том, что ламинат и паркет постепенно теряют популярность, уступая более современному и влагостойкому покрытию.