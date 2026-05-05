Больше не покупайте эту мебель с коробом: какие диваны будут трендом 2026 года

Дизайнеры отметили 4 преимущества

Традиционные диваны с подъемным механизмом (канапе), годами считавшиеся идеальным решением для хранения вещей, постепенно уходят в прошлое. В 2026 году предлагают новую концепцию, которая делает спальню более просторной, светлой и удобной.

"Телеграф", ссылаясь на данные okdiario, расскажет, какие диваны будут в тренде. На смену громоздким блокам пришли кровати с интегрированными выдвижными ящиками и открытыми легкими конструкциями.

Почему диваны-канапе теряют популярность

Согласно экспертным исследованиям, традиционные подъемные механизмы имеют несколько существенных недостатков, которые современные тренды пытаются устранить:

Визуальная тяжесть: канапе выглядит как монолитный блок, занимающий все пространство от матраса до пола. Это визуально уменьшает комнату, делая ее "перегруженной". Неудобство в быту: поднимать тяжелый матрас всякий раз, когда вам нужна вещь, не всегда легко и быстро. К тому же внутри часто накапливается пыль, а доступ к вещам в центре короба ограничен. Отсутствие вентиляции: закрытая структура мешает матрацу "дышать", что может привести к накоплению влаги и нарушению гигиены сна.

Диван-канапе. Фото "Планета мебели Харьков"

Функциональность без обременения — главный тренд 2026

Новая тенденция, которая сейчас доминирует на рынке Испании и Европы, предлагает диваны с модульными системами хранения. Основные особенности новинки:

Выдвижные ящики на роликах: Вместо подъема всей кровати вы получаете доступ к отдельным секциям. Это позволяет лучше организовать вещи по категориям и получать их мгновенно.

Эстетика "гостиничного стиля": Новые модели имеют ножки или поднятое основание, что создает эффект легкости. Свободное пространство под кроватью позволяет свету проходить дальше, что зрительно расширяет помещение.

Гигиеничность: Благодаря лучшей циркуляции воздуха матрас служит длиннее, а уборка (в том числе с помощью роботов-пылесосов) становится значительно проще.

Материалы: В моде натуральное дерево светлых оттенков и текстильная обивка, придающая спальне уют и ощущение "дзэн"

Кровать с модульными системами хранения. Фото Меблилев

