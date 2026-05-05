Больше не покупайте эту мебель с коробом: какие диваны будут трендом 2026 года
Дизайнеры отметили 4 преимущества
Традиционные диваны с подъемным механизмом (канапе), годами считавшиеся идеальным решением для хранения вещей, постепенно уходят в прошлое. В 2026 году предлагают новую концепцию, которая делает спальню более просторной, светлой и удобной.
"Телеграф", ссылаясь на данные okdiario, расскажет, какие диваны будут в тренде. На смену громоздким блокам пришли кровати с интегрированными выдвижными ящиками и открытыми легкими конструкциями.
Почему диваны-канапе теряют популярность
Согласно экспертным исследованиям, традиционные подъемные механизмы имеют несколько существенных недостатков, которые современные тренды пытаются устранить:
- Визуальная тяжесть: канапе выглядит как монолитный блок, занимающий все пространство от матраса до пола. Это визуально уменьшает комнату, делая ее "перегруженной".
- Неудобство в быту: поднимать тяжелый матрас всякий раз, когда вам нужна вещь, не всегда легко и быстро. К тому же внутри часто накапливается пыль, а доступ к вещам в центре короба ограничен.
- Отсутствие вентиляции: закрытая структура мешает матрацу "дышать", что может привести к накоплению влаги и нарушению гигиены сна.
Функциональность без обременения — главный тренд 2026
Новая тенденция, которая сейчас доминирует на рынке Испании и Европы, предлагает диваны с модульными системами хранения. Основные особенности новинки:
- Выдвижные ящики на роликах: Вместо подъема всей кровати вы получаете доступ к отдельным секциям. Это позволяет лучше организовать вещи по категориям и получать их мгновенно.
- Эстетика "гостиничного стиля": Новые модели имеют ножки или поднятое основание, что создает эффект легкости. Свободное пространство под кроватью позволяет свету проходить дальше, что зрительно расширяет помещение.
- Гигиеничность: Благодаря лучшей циркуляции воздуха матрас служит длиннее, а уборка (в том числе с помощью роботов-пылесосов) становится значительно проще.
- Материалы: В моде натуральное дерево светлых оттенков и текстильная обивка, придающая спальне уют и ощущение "дзэн"
