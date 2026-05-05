Більше не купуйте ці меблі з коробом: які дивани будуть трендом 2026

Дизайнери відзначили 4 переваги

Традиційні дивани з підйомним механізмом (канапе), які роками вважалися ідеальним рішенням для зберігання речей, поступово відходять у минуле. У 2026 році пропонують нову концепцію, яка робить спальню просторішою, світлішою та зручнішою.

"Телеграф", посилаючись на дані okdiario розповість, які дивани будуть в тренді. На зміну громіздким "блокам" прийшли ліжка з інтегрованими висувними ящиками та відкритими легкими конструкціями.

Чому дивани-канапе втрачають популярність

Згідно з експертними дослідженнями, традиційні підйомні механізми мають кілька суттєвих недоліків, які сучасні тренди намагаються усунути:

Візуальна важкість: канапе виглядає як монолітний блок, що займає весь простір від матраца до підлоги. Це візуально зменшує кімнату, роблячи її "перевантаженою". Незручність у побуті: піднімати важкий матрац щоразу, коли вам потрібна річ, не завжди легко і швидко. До того ж, усередині часто накопичується пил, а доступ до речей у центрі короба обмежений. Відсутність вентиляції: закрита структура заважає матрацу "дихати", що може призвести до накопичення вологи та порушення гігієни сну.

Диван-канапе. Фото "Планета мебели Харьков"

Функціональність без обтяження — головний тренд 2026

Нова тенденція, яка зараз домінує на ринку Іспанії та Європи, пропонує дивани з модульними системами зберігання. Основні особливості новинки:

Висувні ящики на роликах: Замість підйому всього ліжка, ви отримуєте доступ до окремих секцій. Це дозволяє краще організувати речі за категоріями та діставати їх миттєво.

Естетика "готельного стилю": Нові моделі мають ніжки або підняту основу, що створює ефект легкості. Вільний простір під ліжком дозволяє світлу проходити далі, що візуально розширює приміщення.

Гігієнічність: Завдяки кращій циркуляції повітря матрац служить довше, а прибирання (зокрема за допомогою роботів-пилососів) стає значно простішим.

Матеріали: У моді натуральне дерево світлих відтінків та текстильна оббивка, що додає спальні затишку та відчуття "дзен"

Ліжко з модульними системами зберігання. Фото Меблілев

