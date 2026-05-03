Этот принт больше не считают безвкусным: какой тренд захватывает интерьеры в 2026

Его можно использовать повсюду, но нужно соблюдать меру

Животные принты снова набирают популярность в дизайне интерьеров. По словам дизайнеров, они возвращаются на фоне перехода от минимализма к более тёплым и выразительным просторам, где больше внимания уделяют индивидуальности, текстурам и визуальным акцентам.

Как отмечают специалисты в "realsimple", в частности дизайнер Миранда Каллен из Inside Stories, интерес к таким узорам растет из-за желания придать интерьерам характер без использования ярких цветов. При этом животный принт может работать как акцент или как более нейтральный элемент — в зависимости от оттенков и масштаба использования.

Дизайнеры подчеркивают, что ключевое правило – баланс. Принт не обязательно должен доминировать в пространстве. Его часто используют в виде небольших деталей: подушек, пуфов или отдельных кресел. В таких случаях он придает визуальный интерес, не перегружая интерьер.

Пример такого принта в дизайне комнаты. Фото: realsimple

Еще один аспект – текстура. Специалисты отмечают, что животные узоры работают не только как декоративный рисунок, но и способ добавить глубины пространства через материалы и фактуры.

Пример использования животного рисунка на стене. Фото: realsimple

В то же время, тренд не ограничивается лишь мелкими акцентами. Некоторые дизайнеры допускают использование более смелых решений – например, ковров или обоев с животным принтом, если это соответствует общей концепции интерьера.

Ковер с животным узором. Фото: realsimple

