Гороскоп на 7 мая по картам Таро: Овнам - лидерство, Ракам - переживания

К кому-то судьба будет более благосклонна

"Телеграф" составил гороскоп на 7 мая по картам Таро. Узнайте, что судьба подготовила именно вам и как действовать в тех или иных ситуациях.

Овен — Император

Завтра вам предстоит взять ситуацию под контроль и проявить лидерские качества. Карта советует действовать уверенно, но без давления на окружающих. Возможны важные решения в работе. В личной сфере стоит проявить больше ответственности.

Телец — Десятка Пентаклей

День связан с стабильностью и поддержкой близких. Вы можете почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Хорошее время для финансовых вопросов и семейных дел. Постарайтесь ценить то, что уже имеете.

Близнецы — Семёрка Кубков

Завтра перед вами откроется множество вариантов, но не все из них реальны. Карта предупреждает о возможных иллюзиях. Важно не поддаваться соблазнам и проверять факты. Сфокусируйтесь на одном направлении.

Рак — Луна

День может принести сомнения и внутренние переживания. Не всё будет таким, каким кажется на первый взгляд. Карта советует доверять интуиции, но избегать поспешных выводов. Лучше заняться спокойными делами.

Лев — Солнце

Очень благоприятный день, наполненный энергией и радостью. Вы можете добиться успеха в делах и получить признание. Карта указывает на ясность и позитив. Не бойтесь проявлять себя.

Дева — Отшельник

Завтра вам стоит немного отстраниться от суеты и прислушаться к себе. Карта говорит о необходимости внутреннего поиска. Возможны важные инсайты. Не спешите делиться планами с окружающими.

Весы — Справедливость

День потребует честности и объективности. Вам, возможно, придётся принимать важное решение. Карта советует взвешивать каждый шаг. Всё, что вы сделаете, вернётся к вам.

Скорпион — Башня

Возможны неожиданные события, которые изменят планы. Карта символизирует разрушение старого ради нового. Не стоит бояться перемен. В итоге ситуация приведёт к освобождению.

Стрелец — Колесо Фортуны

Завтра многое будет зависеть от удачи и обстоятельств. Возможны резкие повороты событий. Карта советует быть гибкими. Не упускайте шанс, если он появится.

Козерог — Дьявол

День может проверить вас на привязанности и слабости. Карта указывает на искушения или зависимость от ситуации. Важно сохранять контроль над собой. Осознанность поможет избежать ошибок.

Водолей — Звезда

Очень светлый и вдохновляющий день. Карта говорит о надежде и восстановлении сил. Вы можете почувствовать прилив веры в себя. Хорошее время для планов и мечтаний.

Рыбы — Верховная Жрица

Завтра ваша интуиция будет особенно сильной. Карта советует слушать внутренний голос. Не всё стоит обсуждать с окружающими. Ответы придут через спокойствие и наблюдение.

Астрологические прогнозы и прогнозы Таро выходят на "Телеграфе" в рамках редакционной политики.