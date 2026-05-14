Справедливый формат для Украины — это не удары по жилым домам

После массированных атак России на Украину 13 и 14 мая президент Владимир Зеленский поручил Силам обороны и спецслужбам предложить форматы справедливого ответа. Искусственный интеллект предположил то, каким он может быть и каждый из вариантов оказался болезненным для врага.

"Телеграф" рассказывает о том, как видит ИИ ответ Украины. Стоит отметить, что свой прогноз нейросеть построила на анализе уже существующих тактик украинской армии.

Удары по "бюджету" и топливной логистике

ИИ считает это вариант одним из самых болезненных.

Мишень: Нефтебазы, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и терминалы.

Нефтебазы, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и терминалы. Результат: Падение объемов валютных доходов в российский бюджет и нехватка горючего для боевых машин. Данные действия представляют собой "асимметричный ответ", вынуждающий кремлевское руководство расходовать редкие комплексы противовоздушной обороны ради прикрытия предприятий, вместо того чтобы отправлять их на передовую.

2. "Паутина 2.0"

В связи с тем, что основная часть ракет, направляемых в сторону Украины, запускается с бортов Ту-95МС либо МиГ-31К, реакция может быть направлена в точки постоянного размещения данных воздушных судов.

Мишень: Авиабазы вроде "Шайковки", "Энгельса" или "Оленьи".

Авиабазы вроде "Шайковки", "Энгельса" или "Оленьи". Результат: Как отмечает искусственный интеллект, если даже не получится ликвидировать конкретные воздушные суда, то нанесение ущерба складам со снарядами, взлетно-посадочным полосам или машинам-заправщикам вынудит противника увести авиационную технику на еще более далекие расстояния. Это пролонгирует время подлета и приводит к ускоренному износу летного ресурса.

3. Дипломатический и санкционный "удар"

Зеленский на ставке, по мнению ИИ, неслучайно акцентировал внимание на обстреле автомобиля Организации Объединенных Наций. Данный инцидент может послужить поводом для оказания влияния на зарубежных союзников.

Мишень: Достижение официального одобрения на применение западного высокоточного дальнобойного вооружения (включая Storm Shadow и ATACMS) по объектам внутри Российской Федерации.

Достижение официального одобрения на применение западного высокоточного дальнобойного вооружения (включая Storm Shadow и ATACMS) по объектам внутри Российской Федерации. Результат: "В случае, если вслед за нападением на миссию ООН международное сообщество окончательно прекратит "демонстрировать тревогу" и отменит запреты на проведение атак по армейским точкам глубоко внутри РФ, подобный шаг превратится в ключевое стратегическое возмездие, способное переломить весь ход боевых действий", — добавил ИИ.

Итог: ИИ резюмирует, что справедливый ответ в понимании Украины — это не ответные удары по жилым домам, а уничтожение инструментов врага.

