Украинская экономика теряет миллиарды из-за непрозрачности санкционной политики, — РБК

В Украине усиливается дискуссия по поводу экономических последствий санкционной политики для работы бизнеса и целых секторов экономики. Как отмечает РБК-Украина, из-за отсутствия прозрачных механизмов работы предприятий после введения санкций компании вынуждены останавливать инвестиционные программы, а государство терять налоги, валютную выручку и стратегические ресурсы.

"Формально активы подсанкционных лиц не блокируются, но мы видим негативные последствия для работы предприятий с такими акционерами", — отметил в комментарии руководитель санкционного направления "Института законодательных идей" Андрей Климосюк.

По его словам, больше всего от действующей модели санкционной политики страдают добывающие компании и экспортеры. Одним государство останавливает спецразрешения, другим блокирует возврат НДС.

Среди обсуждаемых на рынке примеров — ситуация вокруг IDS Ukraine (бренды "Моршинская" и "Миргородская"), а также бизнесов, связанных с Петром Порошенко, в частности кондитерской отрасли. Отдельное внимание эксперты обращают на газодобывающую сферу, которая становится критически важной на фоне российских атак по инфраструктуре, дефициту ресурса и высоким мировым ценам на газ.

В частности, из-за санкций остановлены две из четырех газодобывающих компаний группы Smart Energy — Госгеонадра в ноябре 2024 года остановила часть спецразрешений компании. Потери только за прошлый год у Smart Energy оценивают в 85,5 млн. кубометров газа.

"Вадим Новинский официально с 2022 года не является бенефициарным владельцем Smart Holding, не участвует в бизнесе, не влияет на решение и не получает никаких дивидендов от деятельности активов", — заявил РБК-Украина генеральный директор Smart Holding Иван Герасимович. По его словам, в настоящее время компанией управляют трастовые управляющие, а сама Smart Energy готова восстановить добычу, как только ограничение будет снято.

В профессиональной среде подчеркивают: проблема заключается не в самих санкциях, а в отсутствии понятного механизма, позволяющего отделить подсанкционного акционера от работы предприятия.

"Есть процедура установки firewalls — предохранителей или барьеров, свидетельствующих о том, что компания больше не подконтрольна этому акционеру", — объясняет Андрей Климосюк, ссылаясь на европейскую практику.

По мнению экспертов, Украине необходимо сформировать понятные и прогнозируемые механизмы санкционной политики, позволяющие защищать государственные интересы без потери экономического потенциала.