Как легко очистить микроволновку от жира: работает даже с устаревшим налетом

Микроволновая печь относится к тем бытовым приборам, которые загрязняются почти незаметно, но довольно быстро.

При регулярном использовании на внутренних стенках накапливаются остатки пищи и жировые отложения, которые под действием высоких температур буквально "впекаются" в поверхность. В результате даже аккуратная эксплуатация не гарантирует чистоты, а вопрос эффективной очистки рано или поздно встает перед каждым пользователем.

Часто для борьбы с загрязнениями применяют бытовую химию, однако она не всегда приносит ожидаемый результат и может оставлять резкий запах. В то же время эксперты обращают внимание: справиться с устаревшим жиром можно гораздо проще — с помощью доступных домашних средств, которые есть практически на каждой кухне. Вся процедура занимает всего несколько минут и не нуждается в агрессивных моющих средствах. Секретами очищения микроволновки с нами поделились на портале "The Spruce".

Как работает очистка паром

Специалисты по бытовому уходу отмечают: самый эффективный способ очистки микроволновки базируется на предварительном размягчении загрязнений с помощью пара. Горячую влажную среду постепенно разрушает жировой слой, благодаря чему его значительно легче удалить без лишних усилий.

Одним из самых распространенных и простых вариантов является использование лимона. Благодаря природным эфирным маслам и кислотам, он помогает расщеплять жировые отложения и устраняет неприятные запахи. Для этого достаточно разрезать фрукт, выжать сок в емкость с водой и поставить ее в микроволновку. При нагревании в течение нескольких минут образуется насыщенный пар, размягчающий загрязнение. После этого поверхность легко очистить обычной салфеткой.

Альтернативные способы очищения

Если свежий лимон под рукой отсутствует, его можно заменить лимонной кислотой. Достаточно растворить несколько ложек порошка в воде и повторить нагрев. Принцип действия остается прежним — очищение происходит благодаря паре.

Еще одним распространённым средством является пищевая сода. Ее раствор в воде также нагревают в камере прибора, после чего оставляют на время с закрытой дверцей. Это позволяет усилить действие пара и облегчить удаление загрязнений.

В то же время, специалисты предостерегают от одновременного использования соды и лимонной кислоты. Эти компоненты нейтрализуют друг друга, что снижает эффективность очистки, поэтому лучше выбирать только один из методов.

Когда помогает уксус

Для устранения стойких запахов, в частности, после приготовления рыбы или капусты, часто используют уксусный раствор. Его смешивают с водой, нагревают в микроволновке несколько минут, после чего оставляют внутри еще на время. После такой обработки рекомендуется проветрить прибор, чтобы полностью избавиться от резкого запаха.

Завершающий этап очистки

После паровой обработки нужно снять поворотный поддон и вымыть его раздельно. Внутренние поверхности печи очищают влажной микрофиброй, а труднодоступные участки – мягкой щеткой. Такой подход позволяет полностью удалить остатки жира без агрессивной химии.

Эксперты также советуют в дальнейшем использовать специальные крышки для разогрева пищи во избежание разбрызгивания, а внутренние поверхности периодически протирать после использования. Это поможет значительно снизить накопление загрязнений и поддерживать прибор в чистоте без сложных процедур.