Як легко очистити мікрохвильовку від жиру: працює навіть із застарілим нальотом

Мікрохвильова піч належить до тих побутових приладів, які забруднюються майже непомітно, але доволі швидко.

Під час регулярного використання на внутрішніх стінках накопичуються залишки їжі та жирові відкладення, які під дією високих температур буквально "впікаються" в поверхню. У результаті навіть акуратна експлуатація не гарантує чистоти, а питання ефективного очищення рано чи пізно постає перед кожним користувачем.

Часто для боротьби із забрудненнями застосовують побутову хімію, однак вона не завжди дає очікуваний результат і може залишати різкий запах. Водночас експерти звертають увагу: впоратися із застарілим жиром можна значно простіше — за допомогою доступних домашніх засобів, які є практично на кожній кухні. Уся процедура займає лише кілька хвилин і не потребує агресивних мийних засобів. Секретами очищення мікрохвильовки з нами поділилися на порталі "The Spruce".

Як працює очищення парою

Фахівці з побутового догляду наголошують: найефективніший спосіб очищення мікрохвильовки базується на попередньому розм’якшенні забруднень за допомогою пари. Гаряче вологе середовище поступово руйнує жировий шар, завдяки чому його значно легше видалити без зайвих зусиль.

Одним із найпоширеніших і найпростіших варіантів є використання лимона. Завдяки природним ефірним оліям та кислотам він допомагає розщеплювати жирові відкладення та усуває неприємні запахи. Для цього достатньо розрізати фрукт, вичавити сік у ємність із водою та поставити її в мікрохвильову піч. При нагріванні протягом кількох хвилин утворюється насичена пара, яка розм’якшує забруднення. Після цього поверхню легко очистити звичайною серветкою.

Альтернативні способи очищення

Якщо свіжого лимона під рукою немає, його можна замінити лимонною кислотою. Достатньо розчинити кілька ложок порошку у воді та повторити процедуру нагрівання. Принцип дії залишається тим самим — очищення відбувається завдяки парі.

Ще одним поширеним засобом є харчова сода. Її розчин у воді також нагрівають у камері приладу, після чого залишають на деякий час із зачиненими дверцятами. Це дозволяє посилити дію пари та полегшити видалення забруднень.

Водночас фахівці застерігають від одночасного використання соди та лимонної кислоти. Ці компоненти нейтралізують один одного, що знижує ефективність очищення, тому краще обирати лише один із методів.

Коли допомагає оцет

Для усунення стійких запахів, зокрема після приготування риби чи капусти, часто використовують оцтовий розчин. Його змішують із водою, нагрівають у мікрохвильовці кілька хвилин, після чого залишають усередині ще на певний час. Після такої обробки рекомендується провітрити прилад, щоб повністю позбутися різкого запаху.

Завершальний етап очищення

Після парової обробки необхідно зняти поворотний піддон і вимити його окремо. Внутрішні поверхні печі очищають вологою мікрофіброю, а важкодоступні ділянки — м’якою щіткою. Такий підхід дозволяє повністю видалити залишки жиру без застосування агресивної хімії.

Експерти також радять надалі використовувати спеціальні кришки для розігрівання їжі, щоб уникнути розбризкування, а внутрішні поверхні періодично протирати після використання. Це допоможе значно зменшити накопичення забруднень і підтримувати прилад у чистоті без складних процедур.