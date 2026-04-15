В самом центре Львова сдают квартиру за 5 тысяч: но есть один неожиданный нюанс (фото)

В квартире сделан свежий ремонт, а на кухне установлены новая мебель и бытовая техника

В соцсети появилось интересное предложение на рынке аренды — квартиру в самом центре Львова предлагают всего за 5 тысяч гривен в месяц. На фоне традиционно высоких цен на жилье это выглядит довольно привлекательно, однако есть важная деталь, которая сразу привлекает внимание.

Речь идет о помещении, обустроенном в подвале, как говорится в сообщении украинки под ником "mariaa_karipchuk" в соцсети "Threads".

Несмотря на это, квартира выглядит ухоженно: внутри сделан свежий ремонт, помещение выглядит как жилое. Впрочем, здесь, вероятно, есть только одно маленькое окно, выходящее прямо на тротуар одной из городских улиц.

В соцсетях предложение вызвало оживленное обсуждение. Некоторые пользователи даже нашли в нем плюсы. В частности, отмечают, что для центра это нормальная цена, а также шутят, что из такого жилья не нужно спускаться в укрытие во время тревог — оно уже фактически находится под землей.

В то же время другие обратили внимание на существенные недостатки: подвальные помещения часто бывают холодными и сырыми, поэтому нуждаются в постоянном обогреве. Это может создавать дополнительные расходы и дискомфорт.

