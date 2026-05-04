В Украине продают квартиру с ремонтом за 4500 долларов: где она находится и как выглядит

По описанию объявления, жилье готов для проживания

В Марганце на Днепропетровщине выставили на продажу однокомнатную квартиру за 4500 долларов и такая цена сразу привлекла внимание.

Соответствующее объявление появилось на сайте OLX. Однокомнатная квартира стоит около 197 800 гривен. Жилье расположено на 3 этаже панельной "хрущевки", имеет общую площадь 30 м² и кухню 6 м².

По данным описания, в квартире раздельная планировка, смежный санузел и индивидуальное электроотопление. Продавец отмечает, что выполнен косметический ремонт, установлены металлопластиковые окна, новая входная дверь и обустроен балкон. Также есть газовая колонка для подогрева воды, а мебель остается новому владельцу.

Как выглядит квартира. Фото: OLX

Квартира продается в готовом к проживанию состоянии. По словам владельца, квартира не угловая, расположена в доме, входящем в состав ОСМД, и оснащена базовой бытовой техникой, в том числе плитой.

Отдельно подчеркивается удобная инфраструктура: в пределах 500 метров расположены магазины, аптеки, школа, детский сад, рынок, парк, остановки общественного транспорта, банк и почтовые отделения. Рядом также есть зеленая зона и детская площадка, что добавляет привлекательности локации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в самом центре Львова сдают квартиру за 5 тысяч, но есть один неожиданный нюанс.