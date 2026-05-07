Верхушки овощей больше не придется выбрасывать: простой способ получить новую зелень

Есть простой лайфхак для дома, который не требует больших затрат

Ботву моркови, свеклы и репы обязательно выбрасывать после приготовления пищи – его можно повторно вырастить дома. Такой способ все чаще называют одним из простых методов уменьшения пищевых отходов и экономии на продуктах.

Для выращивания не требуется специальных условий или дорогостоящих материалов. Достаточно подоконник с хорошим освещением, небольшой емкости, воды и немного компоста, как написали в "Gardeners’World".

Как вырастить ботву и зачем она

С верхней части овоща нужно срезать примерно 2-3 сантиметра, после чего поместить его в контейнер так, чтобы в воде было только основание.

Емкость рекомендуют поставить в теплое место, где есть солнечный свет хотя бы часть дня. Через некоторое время верхушка начнет отращивать новые листья. Его можно использовать для салатов, супов или рагу. Также такая зелень подходит как корм для домашних животных, в частности, морских свинок и кроликов.

Как вырастить новую зелень из моркови. Фото: "Gardeners’World"

Чтобы листья росли длиннее, верхушки советуют пересаживать в неглубокие лотки с влажным компостом. Для этого могут подойти даже старые пластиковые или фольгированные контейнеры.

Этот метод позволяет повторно использовать остатки овощей и получать новую зелень без дополнительных затрат.

Как вырастить зелень из моркови, свеклы и репы. Фото: инфографика "Телеграфа", згенерованная ИИ

