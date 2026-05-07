Верхівки овочів більше не доведеться викидати: простий спосіб отримати нову зелень

Є простий лайфхак для дому, який не вимагає великих витрат

Бадилля моркви, буряка та ріпи не обов’язково викидати після приготування їжі — його можна повторно виростити вдома. Такий спосіб дедалі частіше називають одним із простих методів зменшення харчових відходів і економії на продуктах.

Для вирощування не потрібні спеціальні умови чи дорогі матеріали. Достатньо підвіконня з хорошим освітленням, невеликої ємності, води та трохи компосту, як написали в "Gardeners'World".

Як виростити бадилля та навіщо воно

З верхньої частини овочу потрібно зрізати приблизно 2-3 сантиметри, після чого помістити її в контейнер так, щоб у воді була лише основа.

Місткість рекомендують поставити у тепле місце, де є сонячне світло хоча б частину дня. Через певний час верхівка почне відрощувати нове листя. Його можна використовувати для салатів, супів або рагу. Також така зелень підходить як корм для домашніх тварин, зокрема морських свинок і кроликів.

Як виростити нову зелень з моркви. Фото: "Gardeners'World"

Щоб листя росло довше, верхівки радять пересаджувати у неглибокі лотки з вологим компостом. Для цього можуть підійти навіть старі пластикові або фольговані харчові контейнери.

Такий метод дозволяє повторно використовувати залишки овочів і отримувати нову зелень без додаткових витрат.

Як виростити зелень із моркви, буряка та ріпи. Фото: інфографіка "Телеграфа", ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як позбутись бур'янів без хімії. Є сім простих способів.