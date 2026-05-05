Никогда не сажайте мяту просто в землю: есть всего 3 варианта, чтобы она не погубила ваш сад

Есть мнение, что мята — такое растение, которое нельзя выращивать просто в саду. Считается, что мята слишком быстро разрастается и может вытеснить другие растения. Как же быть, если вы поклонник мятного аромата и все равно хотите выращивать эту по-своему уникальную культуру?

Для многих садоводов выращивание трав — неотъемлемая часть садоводства. Травы не только довольно легко выращивать, они также позволяют регулярно собирать урожай для приготовления пищи.

Но если вы подумываете о том, чтобы посадить мяту в своем саду — или уже выращиваете ее — вам, возможно, стоит дважды подумать. Дело в том, что некоторые садоводы убеждены, что не следует выращивать мяту в саду и что лучше ее заменить некоторыми другими растениями.

Почему не стоит выращивать мяту в саду

Садоводы говорят, что мяту не следует выращивать в саду, потому что она может быстро разрастаться, причем делает это весьма агрессивно, в ущерб соседним культурам. К тому же от нее трудно избавиться, как только она укоренится.

Мята очень легко может вытеснить другие растения, лишив их достаточного количества воды, почвы, питательных веществ и даже солнечного света.

Если вы все еще хотите выращивать мяту на своем участке, у вас есть несколько вариантов:

Можно выделить для мяты отдельные грядки. Причем каждая мята может расти отдельно, чтобы один сорт не вытеснял другой Выращивайте ее в контейнерах, но не высаживайте контейнер в землю, чтобы растение не дало поросли. Агрессивные виды мяты можно заменить например мелиссой, которую называют лимонной мятой, котовником (кошачья мята) либо сортами мяты, не склонными к разрастанию.

Перечная мята с клубничным ароматом не так агрессивна по отношению к соседям

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как дешево и просто ускорить рост рассады.