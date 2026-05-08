Никаких дыр в вещах, если сделать это: как быстро "отремонтировать" любимую футболку

Этот метод идеально подходит для мелких повреждений

Многие из нас сталкивались с досадной проблемой: на любимой футболке (чаще всего в районе живота) внезапно появляются крохотные дырочки. Вместо того чтобы выбрасывать вещь или пытаться неаккуратно ее зашить, можно ее "отремонтировать"

"Телеграф", ссылаясь на издание Brigitte, расскажет, как приобрести дыры и восстановить любимую вещь. Вы будете приятно удивлены.

Почему появляются эти дыры

Чаще всего причиной является не моль, а трение ткани о ремень брюк, пуговицы или край стола. Тонкий трикотаж быстро изнашивается в этих местах и появляются мелкие прорези.

Что нужно для ремонта

Для этого метода не обязательно быть мастером по шитью. Вам нужны:

Клеевая паутинка (флизелин на клеевой основе для ткани) – ее можно купить в любом магазине для рукоделия.

(флизелин на клеевой основе для ткани) – ее можно купить в любом магазине для рукоделия. Утюг.

Кусочек ткани (для защиты).

(для защиты). Пульверизатор с водой.

Фото ШИ

Пошаговая инструкция как "отремонтировать" футболку

Подготовка: Выверните футболку на изнанку и положите на гладильную доску. Соединение краев: Аккуратно пальцами сведите края дырочки максимально близко друг к другу, чтобы она стала практически незаметной. Фиксация: Отрежьте маленький кусочек клеевой паутинки (чуть больше самой дыры) и положите его сверху на поврежденное место. Закрепление утюгом: Накройте место ремонта тонкой тканью, слегка сбрызните водой и прижмите разогретым утюгом на 10 секунд. Важно не двигать утюгом туда-сюда, а именно прижать его. Финальный этап: Дайте ткани остыть, после чего выверните футболку на лицевую сторону.

Фото ШИ

Под воздействием высокой температуры клеевая паутинка плавится и надежно соединяет волокна ткани. Поскольку края были возведены вместе, на лицевой стороне вместо дыры останется едва заметная точка, которая не будет расползаться дальше.

Ранее "Телеграф" писал, что среди украинцев завирусился остроумный тренд.