Ніяких дірок у речах, якщо зробити це: як швидко "відремонтувати" улюблену футболку

Цей метод ідеально підходить для дрібних пошкоджень

Багато хто з нас стикався з прикрою проблемою: на улюбленій футболці (найчастіше в районі живота) раптово з'являються крихітні дірочки. Замість того щоб викидати річ або намагатися неакуратно її зашити, можна її "відремонтувати"

"Телеграф", посилаючись на видання Brigitte розповість, як придбати дірки і відновити улюблену річ. Ви будете приємно здивовані.

Чому з'являються ці дірки

Найчастіше причиною є не моль, а тертя тканини об ремінь штанів, ґудзики або край столу. Тонкий трикотаж швидко зношується в цих місцях, і з'являються дрібні прорізи.

Що треба для ремонту

Для цього методу не обов'язково бути майстром з шиття. Вам потрібні:

Клейова павутинка (флізелін на клейовій основі для тканини) — її можна купити в будь-якому магазині для рукоділля.

(флізелін на клейовій основі для тканини) — її можна купити в будь-якому магазині для рукоділля. Праска.

Шматочок тканини (для захисту).

(для захисту). Пульверизатор з водою.

Фото ШІ

Покрокова інструкція як "відремонтувати" футболку

Підготовка: Виверніть футболку на виворіт і покладіть на прасувальну дошку. З'єднання країв: Акуратно пальцями зведіть краї дірочки максимально близько один до одного, щоб вона стала практично непомітною. Фіксація: Відріжте маленький шматочок клейової павутинки (трохи більший за саму дірку) і покладіть його зверху на пошкоджене місце. Закріплення праскою: Накрийте місце ремонту тонкою тканиною, злегка збризніть водою і притисніть розігрітою праскою на 10 секунд. Важливо не рухати праскою туди-сюди, а саме притиснути її. Фінальний етап: Дайте тканині охолонути, після чого виверніть футболку на лицьову сторону.

Фото ШІ

Під впливом високої температури клейова павутинка плавиться і надійно з'єднує волокна тканини. Оскільки краї були зведені разом, на лицьовій стороні замість дірки залишиться ледь помітна крапка, яка не розповзатиметься далі.

Раніше "Телеграф" писав, що серед українців завірусився дотепний тренд.