Белые стены уже не в моде: новые тренды весны 2026, которые изменят ваш дом

Эксперты нашли пять вариантов для замены популярного цвета во время ремонта

Белый цвет больше не должен быть фаворитом в интерьерах, как это было раньше. Весна 2026 года приносит решительные изменения и дизайнеры уверяют, что эра этого оттенка уже прошла.

Специалисты уверены, что белый на стенах должен уступить место другим оттенкам.Об этом пишет okdiario.

Теплый бежевый – эффект "кокона"

Если вы не готовы к радикальным экспериментам, но хотите обновить бежевое пространство — ваша идеальная замена белому. В 2026 году в моду входит так называемый эффект коробки (box effect), когда стены окрашивают в мягкие песочные или кремовые оттенки. Это создает атмосферу защищенности и тепла, превращая комнату в идеальное место отдыха после рабочего дня.

Муралы и обои

То, что раньше считалось прерогативой стильных ресторанов или гостиниц, теперь перебирается в наши квартиры. Акцентные стены с масштабными рисунками, графикой или качественными обоями становятся главным украшением гостиных и кухонь. Это лучший способ придать интерьеру индивидуальность и создать спокойную атмосферу для общения с друзьями.

Игра текстур и многослойность

Белые стены часто смотрятся плоскими. Тренд 2026 года – это комбинирование разных светлых оттенков с разнообразными текстурами. Вместо того чтобы просто покрасить поверхность, дизайнеры советуют чередовать материалы. Это позволяет сохранить ту же легкость и свет, за которые мы любили белый цвет, но одновременно делает пространство более глубоким и интересным.

Возвращение классики

Классика снова в моде, но в современном прочтении. Декоративные молдинги и стеновые панели придают помещению архитектурное изящество. Это решение идеально подходит для кухонь и гостиных, где мы проводим больше времени. Даже спальня с добавлением рельефных элементов на стенах сразу приобретает статусный и завершенный вид.

Отказ от идеально ровных поверхностей

Времена идеально вышпатливаемых "зеркальных" стен проходят. Последний хит сезона – рельефные стены. Речь не об устаревших методах прошлого, а о современных декоративных штукатурках и технике нанесения, создающих легкое неровность и игру теней. Это придает интерьеру "крафтовость" и ощущение естественности.

