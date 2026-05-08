Выполнял садовые работы, теперь его могут оштрафовать на несколько тысяч: вот что он сделал

В Украине самовольная вырубка деревьев и кустарников в пределах населенных пунктов – это нарушение закона. Перед тем как брать в руки инструмент, следует разобраться, где вы хозяин, а где нарушитель.

Когда разрешение не нужно

Если вы владелец частного участка (приусадебная территория, дача), вы имеете полное право удалять деревья по своему усмотрению. Специальных разрешений от государственных органов для этого не требуется.

Где рубить запрещено

Деревья возле многоквартирных домов – это общая собственность общины. Любые манипуляции с ними (удаление или сильная обрезка) без официального разрешения от местных властей запрещены. Это считается нарушением правил благоустройства.

Какие штрафы реально угрожают

За незаконную вырубку в пределах населенного пункта предусмотрена административная ответственность (ст. 153 КУоАП):

Для обычных граждан: от 170 до 510 грн .

от . Для должностных лиц: от 510 до 850 грн.

Но главная сумма – это убытки. Кроме штрафа, придется заплатить компенсацию за каждое дерево. Ее считают по диаметру пня:

Дерево до 10 см — около 200 грн .

. Дерево 18-22 см — около 1000-1200 грн .

. Большие деревья (диаметром более 50 см) могут "стоить" уже от 5000 до 8000 грн за единицу.

Суммы в десятки тысяч появляются, только когда уничтожается целая группа деревьев или редкие породы. В среднем же за одно дерево во дворе нарушителю грозит чек в несколько тысяч гривен (штраф + ущерб).

