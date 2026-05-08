Виконував садові роботи, тепер його можуть оштрафувати на кількасот тисяч: ось що він зробив

В Україні самовільна вирубка дерев та чагарників у межах населених пунктів — це порушення закону. Перед тим як брати до рук інструмент, варто розібратися, де ви господар, а де — порушник.

Коли дозвіл не потрібен

Якщо ви власник приватної ділянки (присадибна територія, дача), ви маєте повне право видаляти дерева на свій розсуд. Спеціальні дозволи від державних органів для цього не потрібні.

Де рубати заборонено

Дерева біля багатоквартирних будинків — це спільна власність громади. Будь-які маніпуляції з ними (видалення чи сильне обрізання) без офіційного дозволу від місцевої влади заборонені. Це вважається порушенням правил благоустрою.

Які штрафи реально загрожують

За незаконну вирубку в межах населеного пункту передбачена адміністративна відповідальність (ст. 153 КУпАП):

Для звичайних громадян: від 170 до 510 грн .

від . Для посадових осіб: від 510 до 850 грн.

Але головна сума — це збитки. Крім штрафу, доведеться сплатити компенсацію за кожне дерево. Її рахують за діаметром пня:

Дерево до 10 см — близько 200 грн .

. Дерево 18–22 см — близько 1000–1200 грн .

. Великі дерева (діаметром понад 50 см) можуть "коштувати" вже від 5000 до 8000 грн за одиницю.

Суми в десятки тисяч з’являються лише тоді, коли знищується ціла група дерев або рідкісні породи. В середньому ж за одне дерево у дворі порушнику загрожує чек у кілька тисяч гривень (штраф + збитки).

