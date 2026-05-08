Этот треугольник останавливает трафик: зачем на дорогах в мире устанавливают странный знак с лягушкой

Во время пика миграции узкие сельские дороги полностью закрывают для движения транспорта

Мир полон удивительных дорожных знаков: от предупреждений о белых медведях на Шпицбергене до знаков "Осторожно, пингвины" в ЮАР. Однако один из самых трогательных и необычных знаков можно встретить еще в мире.

Об этом пишет discovercars. Речь идет о знаке "Мигрирующая лягушка", официально входящем в перечень самых нетипичных дорожных предупреждений мира.

Почему этот знак так важен

Этот треугольник с красной каемочкой и силуэтом лягушки устанавливают не просто для красоты. Этот дорожный знак имеет важное значение для сохранения местной экосистемы, ведь он регулирует сосуществование человека и дикой природы в очень уязвимый период.

Дорожный знак с лягушкой

Ежегодно с наступлением первого весеннего тепла тысячи лягушек одновременно просыпаются после зимней спячки, повинуясь мощному природному инстинкту. У этих маленьких существ есть невероятная особенность, которую ученые называют "хомингом": они с поразительной точностью возвращаются именно к тому ставку, где когда-то сами появились на свет, чтобы найти пару и дать жизнь новому поколению.

Однако это путешествие в родной водоем превращается в смертельную ловушку, поскольку путь земноводных часто пролегает через современные автомобильные трассы. Ситуация осложняется тем, что лягушки двигаются преимущественно в сумерках или ночью, когда они становятся практически незаметными для водителей, а их медленная скорость передвижения не оставляет шансов убежать от быстро приближающихся колес автомобиля. Именно поэтому такое предупреждение на дороге не просто информационное, а спасительное, призывая людей быть максимально внимательными к маленьким путешественникам.

Лягушка на дороге

Временные "автобаны" для земноводных

В некоторых районах Британии к защите лягушек относятся столь серьезно, что на несколько недель во время пика миграции узкие сельские дороги полностью закрывают для движения транспорта.

Местные волонтеры, которых называют "лягушачьими патрулями" (Toad Patrols), выходят на обочину с фонариками и ведрами, чтобы помогать путешественникам безопасно пересечь асфальт.

Ранее "Телеграф" писал, как быстро "отремонтировать" футболку.