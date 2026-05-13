Не выбрасывайте магазинную зелень в горшках: один трюк поможет вырастить в разы больше побегов

Как получить целый домашний миниогород

Зелень из супермаркета можно выращивать дома гораздо дольше, если правильно ее пересадить. Эксперты по садоводству поделились простым способом.

Речь идет о популярных горшочках с базиликом, кориандром или петрушкой, которые продаются в отделах овощей. Что с ними нужно сделать, написали в "Gardeners’World".

На самом деле, в одном контейнере часто растет сразу несколько плотно посаженных саженцев. Из-за нехватки места и питательных веществ такая зелень быстро увядает после покупки.

Чтобы растения росли длиннее, их советуют разделить и пересадить в отдельные емкости. Для этого подойдут обычные горшки или даже переделанные пищевые контейнеры с отверстиями для дренажа.

Перед пересадкой зелень нужно хорошо полить, если почва сухая. Затем аккуратно достать растение из горшка и осторожно разделить корни на несколько частей, убрав желтые или увядшие листья.

Как пересадить магазинный салат в грунт

Каждый кустик высаживают отдельно в свежий компост или универсальный грунт, после чего обильно поливают. Солнцелюбивые травы, в частности базилик и кориандр, лучше держать на теплом подоконнике, тогда как петрушка хорошо чувствует себя в более холодном месте с меньшим количеством солнца.

