Укр

Не выбрасывайте магазинную зелень в горшках: один трюк поможет вырастить в разы больше побегов

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Базилик и петрушка из супермаркета могут расти гораздо дольше Новость обновлена 13 мая 2026, 07:36
Базилик и петрушка из супермаркета могут расти гораздо дольше. Фото Коллаж "Телеграфа"

Как получить целый домашний миниогород

Зелень из супермаркета можно выращивать дома гораздо дольше, если правильно ее пересадить. Эксперты по садоводству поделились простым способом.

Речь идет о популярных горшочках с базиликом, кориандром или петрушкой, которые продаются в отделах овощей. Что с ними нужно сделать, написали в "Gardeners’World".

На самом деле, в одном контейнере часто растет сразу несколько плотно посаженных саженцев. Из-за нехватки места и питательных веществ такая зелень быстро увядает после покупки.

Чтобы растения росли длиннее, их советуют разделить и пересадить в отдельные емкости. Для этого подойдут обычные горшки или даже переделанные пищевые контейнеры с отверстиями для дренажа.

Перед пересадкой зелень нужно хорошо полить, если почва сухая. Затем аккуратно достать растение из горшка и осторожно разделить корни на несколько частей, убрав желтые или увядшие листья.

Обычная зелень из супермаркета может дать вдвое больше урожая
Как пересадить магазинный салат в грунт

Каждый кустик высаживают отдельно в свежий компост или универсальный грунт, после чего обильно поливают. Солнцелюбивые травы, в частности базилик и кориандр, лучше держать на теплом подоконнике, тогда как петрушка хорошо чувствует себя в более холодном месте с меньшим количеством солнца.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как легко снова вырастить зелень из магазинного кресс-салата.

Теги:
#Магазин #Зелень #Выращивание