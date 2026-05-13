Не викидайте магазинну зелень у горщиках: один трюк допоможе виростити в рази більше пагонів
Як отримати цілий домашній мініогород
Зелень із супермаркету можна вирощувати вдома значно довше, якщо правильно її пересадити. Експерти з садівництва поділилися простим способом.
Йдеться про популярні горщики з базиліком, коріандром чи петрушкою, які продаються у відділах овочів. Що з ними потрібно зробити, написали у "Gardeners'World".
Насправді в одному контейнері часто росте одразу кілька щільно посаджених саджанців. Через нестачу місця та поживних речовин така зелень швидко в’яне після покупки.
Щоб рослини росли довше, їх радять розділити та пересадити в окремі ємності. Для цього підійдуть звичайні горщики або навіть перероблені харчові контейнери з отворами для дренажу.
Перед пересадкою зелень потрібно добре полити, якщо ґрунт сухий. Потім акуратно дістати рослину з горщика та обережно розділити коріння на кілька частин, прибравши жовте чи зів’яле листя.
Кожен кущик висаджують окремо у свіжий компост або універсальний ґрунт, після чого рясно поливають. Сонцелюбні трави, зокрема базилік і коріандр, краще тримати на теплому підвіконні, тоді як петрушка добре почувається у прохолоднішому місці з меншою кількістю сонця.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як легко знову виростити зелень із магазинного крес-салату.