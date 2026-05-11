Салат из супермаркета может дать второй урожай: простой домашний способ

То, что обычно выбрасывают, может снова дать новую зелень

Некоторые привычные продукты из супермаркета можно выращивать дома повторно почти без затрат. Для этого достаточно простых условий и нескольких базовых шагов.

Кресс-салат – один из примеров зелени, который быстро растет как в воде, так и во влажном компосте. Как его прорастить дома, написали в "Gardeners’World".

Для выращивания нужно взять несколько здоровых побегов кресс-салата и тщательно промыть их. Далее следует удалить листья из нижней части стебля (приблизительно четверть или треть) и поставить стебли в емкость с водой так, чтобы безлистная часть была погружена.

Воду нужно регулярно менять на свежую. После того как побеги укоренятся и начнут активно расти, их можно периодически прищипывать и использовать в пищу.

Для более длинного периода сбора урожая укорененные побеги можно пересадить в неглубокие контейнеры или широкие горшки с компостом глубиной 8-10 см. Растения следует регулярно поливать, чтобы поддерживать влажность почвы.

Такие посадки рекомендуют держать под накрытием – в неотапливаемой теплице, на закрытом крыльце или в холодном каркасе.

Как вырастить повторно кресс-салат. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как вырастить базилик в горшке.