Почему не стоит годами хранить старый смартфон: что происходит с батареей

Их следует сразу перепродать, если они в надлежащем состоянии или утилизировать

Старые смартфоны, годами лежащие в ящике, могут представлять скрытую опасность из-за состояния их литий-ионных аккумуляторов. Даже выключенный или давно не используемый телефон может стать источником пожара или взрыва.

Причина заключается в особенностях работы аккумуляторов, со временем теряющих стабильность. Об этом написали в "okdiario".

Старение батареи, механические повреждения, перегрев или внутренние дефекты могут вызвать короткое замыкание и так называемый тепловой разгон — неконтролируемая реакция, при которой резко возрастает температура и давление внутри элемента.

Во время такого процесса аккумулятор способен выделять легковоспламеняющиеся и токсичные газы, а в отдельных случаях даже деформироваться или взрываться. Наибольший риск возникает тогда, когда устройство было повреждено, сдавлено или длительно сохранялось в условиях высокой температуры.

Почему лучше не хранить долго ненужные телефоны.

Специалисты отмечают, что литий-ионные батареи широко используются из-за своей эффективности, однако они нуждаются в осторожном обращении. Особенно это касается старых устройств, у которых ресурс аккумулятора уже существенно исчерпан.

Эксперты советуют не хранить старые телефоны без надобности, а по возможности правильно утилизировать их или сдавать на переработку во избежание потенциальных рисков в быту.

