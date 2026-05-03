Невысокая цена, простой интерфейс и меню: какой телефон выбрать пожилым людям

Марина Бондаренко
Есть четыре варианта смартфонов Новость обновлена 03 мая 2026, 12:55
Простота настроек важна для пожилых людей

Смартфон может значительно упростить жизнь пожилому человеку — или, наоборот, стать источником постоянного стресса. В 2026 году выбор таких устройств стал шире, но не каждая модель подходит для ежедневного комфортного использования.

Основными критериями остаются большой и яркий экран, громкий звук, удобное меню, крупные иконки, а также наличие кнопки экстренного вызова или SOS. Важную роль также играют прочный корпус и длительное время работы батареи, как написали в "easylifebuddy".

Самые простые смартфоны для пожилых людей в 2026 году

Среди наиболее удобных моделей, получивших положительные отзывы, выделяют несколько вариантов. В частности Samsung Galaxy A15 с режимом упрощенного интерфейса Easy Mode обеспечивает большие иконки и минималистическое меню. Смартфон имеет 6,6-дюймовый экран и аккумулятор на 5000 мАч, чего хватает до нескольких дней работы. Его цена стартует почти от 6500 гривен.

Для тех, кто привык к технике Apple, подойдет iPhone SE (3-го поколения). Он имеет физическую кнопку Домой, компактный размер и поддерживает функции безопасности, в частности обнаружение падения и голосовое управление. Ценник начинается с почти 5300 гривен.

Бюджетным вариантом остается Nokia C32, который предлагает большой 6,5-дюймовый экран, простую систему Android без лишних приложений и длительное время работы батареи – до трех дней. Можно купить почти от 3500 гривен.

Отдельно эксперты отмечают Doro 8100, созданный специально для пожилых людей. Он снабжен кнопкой помощи, громким звуком и возможностью удаленной поддержки со стороны родственников. Это самый дешевый вариант – от 2080 гривен.

