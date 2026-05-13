Чому не варто роками зберігати старий смартфон: що відбувається з батареєю
Їх варто одразу перепродати, якщо вони у належному стані або утилізувати
Старі смартфони, які роками лежать у шухляді, можуть становити приховану небезпеку через стан їхніх літій-іонних акумуляторів. Навіть вимкнений або давно не використовуваний телефон за певних умов може стати джерелом пожежі або вибуху.
Причина полягає в особливостях роботи акумуляторів, які з часом втрачають стабільність. Про це написали в "okdiario".
Старіння батареї, механічні пошкодження, перегрів або внутрішні дефекти можуть спричинити коротке замикання і так званий тепловий розгін — неконтрольовану реакцію, під час якої різко зростає температура та тиск усередині елемента.
Під час такого процесу акумулятор здатний виділяти легкозаймисті й токсичні гази, а в окремих випадках — навіть деформуватися або вибухати. Найбільший ризик виникає тоді, коли пристрій був пошкоджений, здавлений або тривалий час зберігався в умовах високої температури.
Фахівці наголошують, що літій-іонні батареї широко використовуються через свою ефективність, однак вони потребують обережного поводження. Особливо це стосується старих пристроїв, у яких ресурс акумулятора вже суттєво вичерпаний.
Експерти радять не зберігати старі телефони без потреби, а за можливості правильно утилізувати їх або здавати на переробку, щоб уникнути потенційних ризиків у побуті.
