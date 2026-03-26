"Загадочная партия или схема?": украинцы жалуются на муляжи в коробках iPhone, купленных официально

Курьер во время выдачи заверил, что с телефоном якобы все в порядке

Украинцы жалуются на необычную проблему во время покупки iPhone 17 в Украине. Сообщается о случаях, когда в коробке за десятки тысяч вместо заветного смартфона оказывался качественный муляж.

О странных историях сообщают пользователи Threads. Так, одна из покупательниц сообщила, что купила на подарок парню новенький iPhone 17 Pro Max, который сейчас в магазинах стоит от 70 тысяч гривен.

Заказ был оформлен онлайн у одного из официальных ресейлеров Apple в Украине (Сomfy). Товар, по её словам пришел с задержкой, а курьер во время выдачи заверил, что с телефоном все в порядке и ей достаточно посмотреть на пломбы коробки, чтобы убедится в качестве товара.

Однако уже дома, уже при вскрытии покупки, оказалось, что вместо смартфона в коробке лежал муляж.

"Парень открывает коробку, пробует включить – не включается. Вставляю type-c и пойму: это не телефон. Это очень качественный муляж", — утверждает автор поста.

Как утверждает девушка, о проблеме она сообщила магазину, который проверил ее покупку и подтвердил "подделку", однако с разрешением проблемы якобы не помог. Также покупательница уже обратилась в Госпотребслужбу и в официальное представительство Apple в Украине.

"Зарегистрировала заявку в официальной поддержке Apple, но они тоже ничем не могут помочь, заблокировать IMEI тоже не могут. Поскольку у меня на чеке нет информации об ИМЕИ, а Comfy отказался мне ее предоставить", — пишет девушка.

На пост девушки уже также ответил официальный аккаунт Comfy, который подтвердил её слова о том, что покупка не является официальной продукцией Apple.

"Добрый день! Мы очень серьезно относимся к подобным инцидентам, ведь наша репутация и доверие клиентов – наш приоритет.

Мы провели подробную внутреннюю проверку: это устройство было получено нами непосредственно от официального дистрибьютора Apple. Весь путь товара – от склада до момента выдачи – фиксируется и контролируется. Официальный сервисный центр подтвердил ваши слова: предоставленное вами устройство действительно не является оригинальным изделием Apple",- пишет магазин.

В комментариях под постом нашлись пользователи, которые утверждают, что также пострадали от подобной покупки, но уже в магазине "Moyo". Теперь украинцы размышляют о том, что это было — бракованная партия или "схема".

