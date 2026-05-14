Больше не "принимать меры": почему это выражение ошибочно и какие есть 3 сочные украинские соответствия

Следует использовать правильные соответствия

Многие украинцы, даже пытаясь говорить чисто, подсознательно тянут в речь кальки. Одна из самых "живущих" — пресловутое "принимать меры".

"Телеграф" расскажет, почему так говорить не стоит. Но какие три колоритных варианта сделают ваш украинский действительно "вкусным".

Даже в стенах Верховной Рады или в официальных отчетах должностных лиц до сих пор проскакивает фраза "мы примем меры". Однако филологи и языковеды неоднократно отмечали — это грубая ошибка и прямая калька из русского "принимать меры".

Почему "принимать меры" — это ошибка

В украинском языке слово "мера" имеет конкретное значение: это единица измерения (метр, килограмм) или предел чего-либо (знать меру). А слово "принимать" мы употребляем, когда речь идет о пополнении в семье, приеме лекарств, гостей или экзаменов.

Когда же мы говорим об определенных действиях по достижению цели, в игру вступает слово "захід". Но не спешите останавливаться только на официальном "вживати заходи".

3 украинских соответствия

Если вы хотите звучать не как сухой чиновник, а как человек, чувствующий родной язык, обратите внимание на эти варианты:

Это классика, которая должна заменить "принятие мер" в 90% случаев. Важно: по правилам грамматики мы принимаем меры (чего?), а не меры (что?). Приклад: "Поліція вживає заходів, щоб знайти порушника".

Если вы "принимаете меры", чтобы что-то плохое не произошло — просто используйте этот меткий глагол. Оно значительно динамичнее и естественнее. Приклад: "Варто запобігти кризі заздалегідь, аніж потім шукати винних".

Это чрезвычайно "вкусное" западноукраинское изречение, которое сейчас стало популярным по всей стране. Он идеально подходит, когда вместо "принять меры по проблеме" вы хотите сказать, что с ней нужно разобраться или преодолеть ее. Приклад: "Ми мусимо дати раду цьому безладу на дорогах".

