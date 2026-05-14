Больше не "принимать меры": почему это выражение ошибочно и какие есть 3 сочные украинские соответствия
Следует использовать правильные соответствия
Многие украинцы, даже пытаясь говорить чисто, подсознательно тянут в речь кальки. Одна из самых "живущих" — пресловутое "принимать меры".
"Телеграф" расскажет, почему так говорить не стоит. Но какие три колоритных варианта сделают ваш украинский действительно "вкусным".
Даже в стенах Верховной Рады или в официальных отчетах должностных лиц до сих пор проскакивает фраза "мы примем меры". Однако филологи и языковеды неоднократно отмечали — это грубая ошибка и прямая калька из русского "принимать меры".
Почему "принимать меры" — это ошибка
В украинском языке слово "мера" имеет конкретное значение: это единица измерения (метр, килограмм) или предел чего-либо (знать меру). А слово "принимать" мы употребляем, когда речь идет о пополнении в семье, приеме лекарств, гостей или экзаменов.
Когда же мы говорим об определенных действиях по достижению цели, в игру вступает слово "захід". Но не спешите останавливаться только на официальном "вживати заходи".
3 украинских соответствия
Если вы хотите звучать не как сухой чиновник, а как человек, чувствующий родной язык, обратите внимание на эти варианты:
- Вживати заходи. Это классика, которая должна заменить "принятие мер" в 90% случаев. Важно: по правилам грамматики мы принимаем меры (чего?), а не меры (что?).
- Приклад: "Поліція вживає заходів, щоб знайти порушника".
- Запобігати. Если вы "принимаете меры", чтобы что-то плохое не произошло — просто используйте этот меткий глагол. Оно значительно динамичнее и естественнее.
- Приклад: "Варто запобігти кризі заздалегідь, аніж потім шукати винних".
- Давати раду. Это чрезвычайно "вкусное" западноукраинское изречение, которое сейчас стало популярным по всей стране. Он идеально подходит, когда вместо "принять меры по проблеме" вы хотите сказать, что с ней нужно разобраться или преодолеть ее.
- Приклад: "Ми мусимо дати раду цьому безладу на дорогах".
