Самая честная схема обработки винограда: все препараты и дозировка

Чтобы урожай солнечной ягоды действительно порадовал, нужно минимум пять обработок

Если кто-то говорит, что он не обрабатывает столовый виноград и собирает урожай, не стоит ему верить. Агрофон в Украине такой, что вряд ли вы сможете обойтись без обработок, чтобы собрать спелые сладкие и здоровые ягоды. Сейчас мы расскажем, какая схема должна использоваться, чтобы защитить виноград от вредителей и болезней.

Минимум пять раз обрабатывается вегетирующий виноградник (а если стоит неблагоприятная погода, то и чаще, в зависимости от ситуации на конкретных посадках).

По пятому листу (это когда побеги виноградные показывают пять полноценных листочков). Перед цветением (как только начинают зацветать самые ранние сорта, обычно это технические, например, Маркетт). После цветения винограда. По "гороху" (это фаза роста, когда цветы уже превратились в маленькие ягодки размером с горошину). В момент смыкания гроздей ( то есть время, после которого внутрь грозди уже препараты не доберутся).

И это мы не считаем обработки осенние и ранне весенние, например, бордосской жидкостью, медным или железным купоросом.

При такой схеме обработки хорошо растет в Украине виноград американской селекции Хеллоуин.

Разбирая подробнее, какими именно препаратами следует работать на винограднике, сразу стоит уточнить: в начале вегетации целесообразно использовать эффективные пестициды, чтобы не дать болезням и шанса. И обрабатывать надо профилактически, не дожидаясь проявления грибков и бактерий.

После стадии "гороха" и уж точно в момент смыкания ягод в грозди рекомендуется переходить на биопрепараты и удобрения с фунгицидным эффектом. Если, конечно, вам дорого здоровье тех, кто будет употреблять этот виноград.

Обычно в каждую обработку используется три препарата от основных виноградных проблем: от милдью, от оидиума и от вредных насекомых . Попутно эти препараты чаще всего работают и против других болезней, включая разную гниль, фомопсис, антракноз, и др.

Виноград требует внимания, заботы и защиты

Итак, какими препаратами можно обработать виноградник в разные этапы развития. Все дозировки — на 10 литров воды.

По пятому листу: Полирам (или Антракол) 25-30 грамм и Теовит Джет (или Кумулюс, Тиорос) 40-80 грамм (в максимальной дозировке это хорошая защита от клещей). Перед цветением: Ридомил Голд 50 грамм, Топаз 3 мл, Люфокс 10 мл (или Энжио 3.8 мл). После цветения: Проклейм 4 грамма, Пергадо 35-50 грамм, Динали 10-15 грамм. По "гороху" сработают Хорус 4-5 грамма (или его украинский аналог Страж), Дитан М-45 20-30 грамм, Топаз 3 мл. После смыкания гроздей: Йодоцид 25-30 мл и "Сера Актив Оракул" (удобрение с фунгицидным эффектом) 50-60 мл. Повторять каждые 7-10 дней вплоть до созревания и даже дальше. От насекомых и мошки использовать Актофит по инструкции.

Можно использовать конкретно эти препараты, можно находить их аналоги. Главное работать превентивно.

Когда, как и какими препаратами правильно обрабатывать виноград. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

Во все этапы можно добавлять прилипатели и удобрения, хотя конечно, лучше было бы развести эти обработки по времени, а не смешивать все в кучу. Но это уже зависит от того, есть ли у вас время. Особенно азартные виноградари устраивают такие "танцы с бубнами", что простым дачникам-любителям солнечной ягоды это не снилось.