Самая честная схема обработки винограда: все препараты и дозировка
Чтобы урожай солнечной ягоды действительно порадовал, нужно минимум пять обработок
Если кто-то говорит, что он не обрабатывает столовый виноград и собирает урожай, не стоит ему верить. Агрофон в Украине такой, что вряд ли вы сможете обойтись без обработок, чтобы собрать спелые сладкие и здоровые ягоды. Сейчас мы расскажем, какая схема должна использоваться, чтобы защитить виноград от вредителей и болезней.
Минимум пять раз обрабатывается вегетирующий виноградник (а если стоит неблагоприятная погода, то и чаще, в зависимости от ситуации на конкретных посадках).
- По пятому листу (это когда побеги виноградные показывают пять полноценных листочков).
- Перед цветением (как только начинают зацветать самые ранние сорта, обычно это технические, например, Маркетт).
- После цветения винограда.
- По "гороху" (это фаза роста, когда цветы уже превратились в маленькие ягодки размером с горошину).
- В момент смыкания гроздей ( то есть время, после которого внутрь грозди уже препараты не доберутся).
И это мы не считаем обработки осенние и ранне весенние, например, бордосской жидкостью, медным или железным купоросом.
Разбирая подробнее, какими именно препаратами следует работать на винограднике, сразу стоит уточнить: в начале вегетации целесообразно использовать эффективные пестициды, чтобы не дать болезням и шанса. И обрабатывать надо профилактически, не дожидаясь проявления грибков и бактерий.
После стадии "гороха" и уж точно в момент смыкания ягод в грозди рекомендуется переходить на биопрепараты и удобрения с фунгицидным эффектом. Если, конечно, вам дорого здоровье тех, кто будет употреблять этот виноград.
Обычно в каждую обработку используется три препарата от основных виноградных проблем: от милдью, от оидиума и от вредных насекомых. Попутно эти препараты чаще всего работают и против других болезней, включая разную гниль, фомопсис, антракноз, и др.
Итак, какими препаратами можно обработать виноградник в разные этапы развития. Все дозировки — на 10 литров воды.
- По пятому листу: Полирам (или Антракол) 25-30 грамм и Теовит Джет (или Кумулюс, Тиорос) 40-80 грамм (в максимальной дозировке это хорошая защита от клещей).
- Перед цветением: Ридомил Голд 50 грамм, Топаз 3 мл, Люфокс 10 мл (или Энжио 3.8 мл).
- После цветения: Проклейм 4 грамма, Пергадо 35-50 грамм, Динали 10-15 грамм.
- По "гороху" сработают Хорус 4-5 грамма (или его украинский аналог Страж), Дитан М-45 20-30 грамм, Топаз 3 мл.
- После смыкания гроздей: Йодоцид 25-30 мл и "Сера Актив Оракул" (удобрение с фунгицидным эффектом) 50-60 мл. Повторять каждые 7-10 дней вплоть до созревания и даже дальше. От насекомых и мошки использовать Актофит по инструкции.
Можно использовать конкретно эти препараты, можно находить их аналоги. Главное работать превентивно.
Во все этапы можно добавлять прилипатели и удобрения, хотя конечно, лучше было бы развести эти обработки по времени, а не смешивать все в кучу. Но это уже зависит от того, есть ли у вас время. Особенно азартные виноградари устраивают такие "танцы с бубнами", что простым дачникам-любителям солнечной ягоды это не снилось.