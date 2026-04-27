Ваш виноград может болеть раком: как распознать болезнь и когда стоит рубить куст

Это не трагедия, а просто неприятность. Рассказываем пошагово план действий

Увидели странные наросты на старой виноградной лозе? Есть вероятность, что это бактериальный рак (БР). И многие тут же будут корчевать куст и зачищать свое виноградное пространство от этой нехорошей вещи. Но не спешите, очень часто этот виноград еще годами может приносить урожай.

Как отличить бактериальный рак на винограде от морозобоины

Если внутри эти наросты имеют коричневый и/или черный цвет, это явно бактериальный рак. Если эти образования мягкие и легко крошатся при исследовании спичкой, то это точно нездоровая опухоль. А если эти наросты внутри слегка зеленые и имеют плотную структуру, это просто морозобоина .

Если вы убедились, что речь идет о бактериальном раке, внимательно проверьте, на каком участке лозы образовались эти наросты. Если голова куста не задета, куст еще можно спасти.

Дело в том, что бактерия, которая является первопричиной бактериального рака, распространяется только вверх по лозам . То есть все, что ниже, может прекрасно расти и плодоносить.

Что такое бактериальный рак и что с ним делать? Сначала надо точно выяснить, а вдруг это только морозобоина

Что делать, увидев БР на винограднике

Зачистите голову куста и исследуйте ее на предмет наличия наростов. Если все чисто, обрезаем рукав как можно ниже БР. Всю оставленную многолетнюю древесину тщательно обрабатываем либо препаратами с медью (Косайд, Медян Эсктра, Блу Бордо, медный купорос, бордосская жидкость и т.д.), либо синтетическим бактерицидом (Казумин, Тиментин, Цефотаксим, Зугамин). Через 7-10 дней обработку повторяем.

Причинами БР на винограднике чаще всего являются технические повреждения, будь то трещины, образовавшиеся при пригибании лоз к земле, или царапины, полученные при кошении травы на винограднике триммером. В эти ранки легко попадают бактерии, и далее процесс идет в зависимости от общего агрофона: или виноград сам себя вылечит, или заболеет. В общем, все как у людей.

Почему на кусте винограда может появиться рак и как его спасать?

