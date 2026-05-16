Найчесніша схема обробки винограду: всі препарати та дозування

Щоб урожай сонячної ягоди дійсно порадував, потрібно щонайменше п’ять обробок

Якщо хтось каже, що він не обробляє столовий виноград та збирає врожай, не варто йому вірити. Агрофон в Україні такий, що навряд чи ви зможете обійтися без обробки, щоб зібрати стиглі солодкі та здорові ягоди. Зараз ми розповімо, яка схема має використовуватися, щоб захистити виноград від шкідників та хвороб.

Мінімум п’ять разів обробляється виноградник, що вегетує (а якщо стоїть несприятлива погода, то і частіше, залежно від ситуації на конкретних посадках).

По п’ятому листку (це коли виноградні пагони показують п’ять повноцінних листочків). Перед цвітінням (як тільки починають зацвітати ранні сорти, зазвичай це технічні, наприклад, Маркетт). Після цвітіння винограду. По "гороху" (це фаза росту, коли квіти вже перетворилися на маленькі ягідки розміром з горошину). У момент змикання грон (тобто час, після якого всередину грона вже препарати не дістануться).

І це ми не рахуємо обробки осінні та ранні весняні, наприклад, бордоською рідиною, мідним або залізним купоросом.

За такої схеми обробки добре росте в Україні виноград американської селекції Гелловін

Розбираючи докладніше, якими саме препаратами слід працювати на винограднику, одразу варто уточнити: на початку вегетації доцільно використовувати ефективні пестициди, щоб не дати хворобам шансів. І обробляти треба профілактично, не чекаючи прояву грибків та бактерій.

Після стадії "гороху" і точно вже в момент змикання ягід у гроні рекомендується переходити на біопрепарати та добрива з фунгіцидним ефектом. Якщо, звичайно, вам дороге здоров’я тих, хто вживатиме цей виноград.

Зазвичай у кожну обробку використовується три препарати від основних виноградних проблем: від мілдью, від оїдіуму та від шкідливих комах . Часто ці препарати працюють і проти інших хвороб, включаючи різну гниль, фомопсис, антракноз, та ін.

Виноград вимагає уваги, турботи та захисту

Отже, якими препаратами можна обробити виноградник у різні етапи розвитку. Усі дозування – на 10 літрів води.

По п’ятому листку: Полірам (або Антракол) 25-30 грамів і Теовіт Джет (або Кумулюс, Тіорос) 40-80 грамів (у максимальній дозі це хороший захист від кліщів). Перед цвітінням: Рідоміл Голд 50 г, Топаз 3 мл, Люфокс 10 мл (або Енжіо 3.8 мл). Після цвітіння: Проклейм 4 г, Пергадо 35-50 г, Динали 10-15 г. По "гороху" спрацюють Хорус 4-5 г (або його український аналог Страж), Дитан М-45 20-30 г, Топаз 3 мл. Після змикання грон: Йодоцид 25-30 мл та "Сірка Актив Оракул" (добрива з фунгіцидним ефектом) 50-60 мл. Повторювати кожні 7-10 днів до дозрівання і навіть далі. Від комах та мошки використовувати Актофіт за інструкцією.

Можна використовувати саме ці препарати, можна шукати їх аналоги. Головне працювати превентивно.

Коли, як і якими препаратами правильно обробляти виноград. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

У всі етапи можна додавати прилипачі та добрива, хоча звичайно, краще було б розвести ці обробки за часом, а не змішувати все до купи. Але це вже залежить від того, чи маєте ви час. Особливо азартні виноградарі влаштовують такі "танці з бубнами", що простим дачникам-аматорам сонячної ягоди це не снилося.