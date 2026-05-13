Ермак едва сдерживал эмоции в суде: пять самых ярких фото от Яна Доброносова

Настроение заметно менялось несколько раз за весь процесс

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак продемонстрировал широкий спектр эмоций во время заседания Высшего антикоррупционного суда 13 мая, где ему должны были избрать меру пресечения. Процедуру, к слову, перенесли на следующий день.

На месте событий побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и показал фотографии, на которых фиксирует переход от закрытого и даже напряжённого состояния к более спокойному, собранному и даже с улыбкой.

В этом материале предлагаем читателям подборку фотографий разных моментов заседания, которые передают атмосферу происходящего.

На одном из снимков Ермак выглядит довольно напряженным — голова опущена, лицо частично закрыто рукой, брови сведены, взгляд направлен вниз. Пальцы он прижал к лицу, будто у него вдруг зачесался нос.

Андрей Ермак на суде. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

На втором фото мимика Ермака будто передает пик эмоционального переживания. Эту позу можно интерпретировать по-разному: как момент сильного стресса и попытку собраться с мыслями или же вдумчивость и внимательность к процессу.

Третье фото оказалось сдержанным, также без улыбки. На нем можно разглядеть нетерпение или глубокую задумчивость.

Следующая фотография более позитивная — настроение на ней кардинально меняется. Легкая полуулыбка говорит о внутреннем спокойствии. Здесь Ермак будто демонстрирует расслабленность и оптимизм.

На пятом фото Ермак улыбается. К слову, происходит это в тот момент, когда он получает неожиданный подарок.

"На заседании суда журналистка Ирма Крат просит суд передать икону Ермаку, чтобы она его защищала, потому что он "сделал много хорошего для Украины", — рассказал Ян Доброносов.

Дело Ермака

Вечером 11 мая бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку объявили подозрение из-за разворовывания средств на элитном строительстве в Киевской области. Экс-чиновник может ожидать уголовная ответственность.

В пресс-службе НАБУ сообщили, что разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Указано, что бывшему главе ОП сообщили о подозрении по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой или в особо крупном размере. Это тяжкое преступление, которое наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

"НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников — бывшему руководителю Офиса Президента Украины. Квалификация: ч. 3 ст. 209 УК Украины. Продолжаются безотлагательные следственные действия", — говорится в сообщении.

Дело Андрея Ермака. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

