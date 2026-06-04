Почему за дверями ТЦК на самом деле забирают телефоны: есть несколько причин

Другие службы сталкиваются с фейковыми вызовами

В Украине у военнообязанных, которых задерживают в связи с нахождением в розыске, в некоторых случаях могут сразу же или при входе в здание ТЦК изымать мобильные телефоны. Такая практика обычно применяется к лицам, которые ведут себя агрессивно или неадекватно во время процедуры задержания.

Об этом пишет Texty.org.ua. Журналисты задали одному из военнослужащих ТЦК вопрос, почему забирают телефоны.

Мужчина объяснил, что это происходит по нескольким причинам. По его словам, задержанные военнообязанные якобы начинают вызывать полицию из-за "незаконного содержания".

"Потом приезжает наряд. Возможно, даже тот, что привез его в ТЦК. Полицейские должны проверить, все ли в порядке, документально оформить вызов", — говорит военнослужащий центра комплектования.

Есть также случаи, когда кто-то из задержанных вызывает скорую помощь. Мужчина добавляет, что каждый раз, когда она приезжает, должна официально получить документ, почему не госпитализировала человека. Работники ТЦК должны доказать, что вызов безоснователен.

"На скорой уже знают: если вызов к нам, то 9 из 10 он фейковый", — подытожил мужчина.

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