Торт "Ужгород": за кулисами сладкой визитки прячется настоящая семейная драма (видео)

Сейчас это произведение кондитерского искусства стоит от 495 грн

Визитной карточкой города Ужгород является торт с таким же названием. Его создателем считается известный кондитер Валентин Штефаньо, но его сестра, также кондитер, заявляет, что на самом деле разработчиком рецептуры является именно она.

Торт "Ужгород" — сладкая визитка города

Небольшой торт весом 410 г создан на основе десерта "Моранг" (печеное безе с фундуком) в его составе нет муки, рассказывается на Facebook-странице "Шедевры кулинарии". Секрет приготовления муссового крема держат в секрете, но известно, что основными ингредиентами являются сгущенка, сливочное масло и сливки. Сверху десерт украшает изображение Ужгородского греко-католического собора.

Торт в разрезе. Фото: shtefanyosobor.choiceqr.com

Торт "Ужгород". Фото: "Сельпо"

Торт "Ужгород" появился в результате желания кондитеров улучшить легендарный "Киевский торт", сделать его легче. На коробке написан номер мобильного Валентина Штефаньо. Теоретически, каждый покупатель может поделиться с автором торта своими впечатлениями от его изделия.

Коробка торта "Ужгород". Фото: shtefanyovalentin

В Ужгороде существует не менее 50 мини скульптур, посвященных торту "Ужгород". Одна из них установлена недалеко от Ужгородского национального университета.

Минискульптура торт «Ужгород» возле Ужгородского национального университета. Фото: Википедия

Торт "Ужгород" стал яблоком раздора в семье

Хотя даже в Википедии написано, что автором торта является Валентин Штефаньо, как оказалось, за этим скрывается сложная семейная история. На авторство также претендует его сестра, кондитер Валентина Штефаньо. По ее словам, именно она разрабатывала все варианты торта "Ужгород".

Брат признает, что сестра приложила руку к рецептуре. Однако, по его словам, он производит и продает тот вариант торта "Ужгород", который разработал именно он.

Валентин Штефаньо. Фото: zaholovok.com.ua

Где можно купить торт "Ужгород"

Купить настоящий фирменный торт "Ужгород" от кондитера Валентина Штефаньо можно не только в фирменных кондитерских заведениях города. Его также продает сеть "Сільпо" по цене 649 гривен.

Торт можно купить у "Сильпо". Фото: скриншот с сайта супермаркета

