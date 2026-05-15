Торт "Ужгород": за лаштунками солодкої візитівки ховається справжня сімейна драма (відео)

Зараз цей витвір кондитерського мистецтва коштує від 495 грн

Візитівкою міста "Ужгород" є торт з такою самою назвою. Його творцем вважається відомий кондитер Валентин Штефаньо, але його сестра, також кондитерка, заявляє, що насправді розробницею рецептури є саме вона.

Торт "Ужгород" — солодка візитівка міста

Невеликий торт вагою 410 г створений на основі десерту "Моранг" (печене безе з фундуком) в його складі немає борошна, розповідається на Facebook-сторінці "Шедеври кулінарії". Секрет приготування мусового крему тримають в таємниці, але відомо, що основними інгредієнтами є згущене молоко, вершкове масло та вершки. Зверху десерт прикрашає Ужгородський греко-католицький кафедральний собор.

Торт у розрізі. Фото: shtefanyosobor.choiceqr.com

Торт "Ужгород". Фото: "Сільпо"

Торт "Ужгород" з'явився в результаті бажання кондитерів покращити легендарний "Київський торт", зробити його більш легким. На коробці написаний номер мобільного Валентина Штефаньо. Теоретично кожен покупець може поділитися з автором торта своїми враженнями від його виробу.

Коробка торта "Ужгород". Фото: shtefanyovalentin

В Ужгороді існує щонайменше 50 мініскульптур, присвячених торту "Ужгород". Одну з них встановлено неподалік Ужгородського національного університету.

Мініскульптура торт «Ужгород» біля Ужгородського національного університету. Фото: Вікіпедія

Торт "Ужгород" став яблуком розбрату у родині

Хоча навіть у Вікіпедії написано, що автором торта є Валентин Штефаньо, як виявилося, за цим ховається складна сімейна історія. На авторство також претендує його сестра, кондитерка Валентина Штефаньо. За її словами, саме вона розробляла всі варіанти торта "Ужгород".

Брат визнає, що сестра доклала руку до рецептури. Однак за його словами, він виробляє та продає той варіант торта "Ужгород", який розробив саме він.

Валентин Штефаньо. Фото: zaholovok.com.ua

Де можна купити торт "Ужгород"

Купити справжній фірмовий торт "Ужгород" від кондитера Валентина Штефаньо можна не лише безпосередньо у фірмових кондитерських закладах міста. Його також продає мережа "Сільпо" за ціною 649 гривень.

Торт можна купити у "Сільпо". Фото: скріншот з сайту супермаркета

Раніше "Телеграф" розповідав, що у продажу в Україні з'явилося морозиво зі смаком легендарного "Київського торта". Це — морозиво Mix Deluxe Kyiv Cake від "Ласунка".