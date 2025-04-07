Стало известно, сколько стоит открыть один АТБ

Главной проблемой сейчас является нехватка строителей

Открытие одного магазина сети "АТБ" может стоить в 2,5 миллиона долларов (более 100 миллионов гривен). В прошлом это могло обойтись в 1,5 миллиона, но сейчас заметно возросла стоимость строительства.

Об этом рассказал совладелец крупнейшей в Украине сети розничной торговли "АТБ" Виктор Карачун в интервью Forbes. При этом больше проблем возникает с нехваткой строителей, чем доступностью средств.

"За 2024 год мы открыли 47 магазинов, в 11 провели реконструкцию. Инвестиции в один магазин достигают плюс-минус $2,5 млн. Это земля, 1400 кв. м торговой площади, оборудование, ремонт", — сказал он.

Карачун отмечает, что больше всего проблем доставляют кадровые вопросы, особенно на строительном рынке. Что касается доходов сети, то их по словам бизнесмена достаточно, чтобы ежегодно открывать 100-200 магазинов.

"Так бы и делали, если бы была нормальная ситуация со строителями и не было военного положения", — добавил он.

Напомним, Карачун также рассказал, что компания планирует открыть в 2025 году около 80 супермаркетов, а в будущем намерена выйти на 5000 магазинов по всей Украине.