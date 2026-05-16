Опыт не требуется. Пенсионерам предлагают ночную работу с хорошей зарплатой

В течение смены можно даже поспать

Пенсионеров приглашают на работу в Днепре. Ищут человека, который будет работать в ночные смены в цветочном магазине Flower Story.

Подходящее объявление размещено на популярном сайте поиска вакансий. Зарплата 12 000 – 16 000 гривен. Работодатель подчеркнул, что базовые знания флориста кандидат получит на стажировке, поэтому опыт работы не обязателен, необходимо только желание работать и освоить новую профессию.

График предусматривает работу 2 через 2, с 20:00 до 8:00. Во время комендантского часа есть время для сна.

Магазин Flower Story в Днепре.

Обязанности:

обработка цветов,

выставление витрины,

замена воды в вазах,

продажа цветов,

фиксирование продаж.

Работа может подойти активной женщине раннего пенсионного возраста, у которой есть здоровье и желание работать. Можно заработать хорошую прибавку к пенсии.

