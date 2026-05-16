Опыт не требуется. Пенсионерам предлагают ночную работу с хорошей зарплатой
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В течение смены можно даже поспать
Пенсионеров приглашают на работу в Днепре. Ищут человека, который будет работать в ночные смены в цветочном магазине Flower Story.
Подходящее объявление размещено на популярном сайте поиска вакансий. Зарплата 12 000 – 16 000 гривен. Работодатель подчеркнул, что базовые знания флориста кандидат получит на стажировке, поэтому опыт работы не обязателен, необходимо только желание работать и освоить новую профессию.
График предусматривает работу 2 через 2, с 20:00 до 8:00. Во время комендантского часа есть время для сна.
Обязанности:
- обработка цветов,
- выставление витрины,
- замена воды в вазах,
- продажа цветов,
- фиксирование продаж.
Работа может подойти активной женщине раннего пенсионного возраста, у которой есть здоровье и желание работать. Можно заработать хорошую прибавку к пенсии.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсионеркам предлагают работу в Буковеле, в горном курортном поселке в Карпатах. Открыта вакансия горничной в комплексе современных премиумвилл Villas Fomich. Зарплата от 24 000 до 27 000 гривен плюс премия и чаевые. Работодатель ищет человека, который будет помогать каждому гостю чувствовать себя как дома. Опыт не обязателен, человека с желанием работать, всему научат.