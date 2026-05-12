Свежий воздух Карпат вместо лавки возле дома. Пенсионеров приглашают на работу мечты

Работодатель не требует опыта на аналогичных должностях

Пенсионеркам предлагают работу в Буковеле, в горном курортном поселке в Карпатах. Открыта вакансия горничной в комплексе современных премиум-вилл Villas Fomich.

Соответствующее объявление размещено на популярном сайте поиска вакансий. Зарплата от 24 000 до 27 000 гривен плюс премия и чаевые. Работодатель ищет человека, который будет помогать каждому гостю чувствовать себя как дома. Опыт не обязателен, человека с желанием работать, всему научат.

Villas Fomich. Фото: booking.com

Обязанности:

поддержание чистоты и порядка в гостиничных номерах и общих зонах;

качественная уборка, замена постельного белья и полотенец;

забота о комфорте гостей;

помощь в поддержке общего вида отеля на самом высоком уровне.

Преимущества вакансии:

Кроме приличного прибавления к пенсии, пожилые люди, имеющие здоровье и желание работать, могут получить работу в прекрасном уголке Карпат. Отмечается, что у работодателя гибкий подход к кандидатам, для него важна мотивация и желание работать

