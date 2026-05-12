Свежий воздух Карпат вместо лавки возле дома. Пенсионеров приглашают на работу мечты
Работодатель не требует опыта на аналогичных должностях
Пенсионеркам предлагают работу в Буковеле, в горном курортном поселке в Карпатах. Открыта вакансия горничной в комплексе современных премиум-вилл Villas Fomich.
Соответствующее объявление размещено на популярном сайте поиска вакансий. Зарплата от 24 000 до 27 000 гривен плюс премия и чаевые. Работодатель ищет человека, который будет помогать каждому гостю чувствовать себя как дома. Опыт не обязателен, человека с желанием работать, всему научат.
Обязанности:
- поддержание чистоты и порядка в гостиничных номерах и общих зонах;
- качественная уборка, замена постельного белья и полотенец;
- забота о комфорте гостей;
- помощь в поддержке общего вида отеля на самом высоком уровне.
Преимущества вакансии:
Кроме приличного прибавления к пенсии, пожилые люди, имеющие здоровье и желание работать, могут получить работу в прекрасном уголке Карпат. Отмечается, что у работодателя гибкий подход к кандидатам, для него важна мотивация и желание работать
