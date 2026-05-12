Свежий воздух Карпат вместо лавки возле дома. Пенсионеров приглашают на работу мечты

Елена Руденко
Активных женщин ждет интересная вакансия
Активных женщин ждет интересная вакансия. Фото Коллаж "Телеграф"

Работодатель не требует опыта на аналогичных должностях

Пенсионеркам предлагают работу в Буковеле, в горном курортном поселке в Карпатах. Открыта вакансия горничной в комплексе современных премиум-вилл Villas Fomich.

Соответствующее объявление размещено на популярном сайте поиска вакансий. Зарплата от 24 000 до 27 000 гривен плюс премия и чаевые. Работодатель ищет человека, который будет помогать каждому гостю чувствовать себя как дома. Опыт не обязателен, человека с желанием работать, всему научат.

Villas Fomich. Фото: booking.com

Обязанности:

  • поддержание чистоты и порядка в гостиничных номерах и общих зонах;
  • качественная уборка, замена постельного белья и полотенец;
  • забота о комфорте гостей;
  • помощь в поддержке общего вида отеля на самом высоком уровне.

Преимущества вакансии:

Кроме приличного прибавления к пенсии, пожилые люди, имеющие здоровье и желание работать, могут получить работу в прекрасном уголке Карпат. Отмечается, что у работодателя гибкий подход к кандидатам, для него важна мотивация и желание работать

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцев 50+ возвращают на рынок труда. Для них запускают программу "Досвід має значення", чтобы помочь специалистам вернуться в профессию.

